Amaral se mete en el bolsillo a miles de chavales en el Arenal Sound

Amaral ha metido esta noche en el bolsillo a miles de chavales en el Arenal Sound tras romper la brecha generacional con un gran espectáculo que será recordado como parte de lo mejor de esta edición del festival.

La noche ha arrancado marcada por el todavía calor sofocante, del que se quejaban todos los asistentes, aunque algo de brisa ha mejorado la situación mientras entraba la madrugada.

El sábado ha sido el día en el que el escenario principal ha abierto por primera vez con una entrada altísima de público gracias a Despistaos.

Cantando "Física y Química" han revolucionado a los sounders que tras la actuación de los de Guadalajara el público ha huido en estampida del recinto hacia las zonas de acampada o al sempiterno botellón de la entrada.

El lleno se ha magnificado cuando los zaragozanos han saltado al escenario principal a las 00.45 horas con el listón musical alto tras el paso del gallego Iván Ferreiro.

Cientos de jóvenes corrían desde la entrada para no perderse el show cargado de energía capitaneado por Eva Amaral que ha convertido en amigos a todos los asistentes tras arrancar con "Revolución".

La cantante se ha mostrado agradecida de "formar parte de este cartel y de esta fiesta" ante un público al que ha agradecido la entrega y les ha dicho que "no sabéis el espectáculo que es veros cantar, es increíble, muchas gracias, esto me lo llevo para siempre".

"500 vidas", "Moriría por vos", "Como hablar", "Estrella de mar", "Hacia lo salvaje", "Sin ti no soy nada" o "Chatarra", han sonado en Burriana.

Temas de cerca de veinte años de carrera con los que los jóvenes asistentes del Arenal, la mayoría de los cuales ni habían nacido cuando se formó la banda zaragozana, han disfrutado y cantado.

El concierto que han ofrecido Eva Amaral y Juan Aguirre a bien seguro será uno de los mejores conciertos del Arenal Sound 2017.

Antes que ellos, el escenario había sido precalentado con maestría por Iván Ferreriro, que ha saltado al escenario con una camiseta que decía "Who the fuck is El Solitario", título del documental sobre David Borrás, artesano de las motos de las Rías Baixas, en Galicia.

El músico de Nigrán ya conoce el escenario principal del Arenal Sound y ha vuelto a derrochar poesía y ofrecer su mejor versión.

Le sobran argumentos a Ferreiro y ha traído hasta Burriana algunas de sus joyas de su aplaudido último trabajo "Casa", como la deliciosa "El pensamiento circular" o "Casa, ahora vivo aquí" con la que ha arrancado una hora y media de esplendor musical.

El artista ha ofrecido también la pertinente dosis de nostalgia con "Años 80", de Los Piratas y "Promesas que no valen nada", solo ante el piano, para hilar con la voz del público "Insurrección", de El Último de la Fila.

Otros temas han añadido más azúcar al concierto, como la fantástica "Pájaro Azul", que ha finalizado con S.P.N.B. (Son Preciosos Nuestros Besos).

La noche ha tenido otros momentos interesantes, aunque no con tanto respaldo de público, como la actuación de los valencianos La Habitación Roja, con pocos, pero bien avenidos y entrados en años asistentes, que han cantado esos himnos como "Ayer", "La moneda en el aire" o "Indestructibles".

Los finlandeses Satellite Stories han traído hasta Burriana su cuarto álbum de estudios, producido por la propia banda.

La noche continuarán con los irreverentes Nancys Rubias, y el escenario principal será tomado por los sonidos de la música de baile con Sam Feldt y KSHMR.

Miqui Brithside y The Zombie Kids, en el Beach Club darán la bienvenida con la llegada del amanecer en la playa a la nueva y última jornada del Arenal Sound 2017.

Rosabel Tavera