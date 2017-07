Alt-J anuncia para enero sus primeros conciertos en salas de España

Alt-J, la prestigiosa banda británica que se alzó con el Mercury Prize de 2012 al mejor disco de Reino Unido, ofrecerá el próximo mes de enero su primera gira de salas en España, concretamente en las ciudades de Madrid y Barcelona.

La promotora de los mismos ha anunciado hoy, en nota de prensa, que estos conciertos tendrán lugar el 8 de enero en el Sant Jordi Club de la ciudad condal y un día después en el formato "Ring" del WiZink Center de Madrid (antiguo Palacio de Deportes).

En ellos presentarán su nuevo disco, "Relaxer", el tercero de su carrera tras "This is all yours" (2014) y de "An awesome wave" (2012), el cual recibió el máximo premio de la crítica musical de su país, el citado Mercury Prize.

Alt-J, quienes actuaron en julio en la última edición de Mad Cool de Madrid, solo habían tocado hasta ahora en España en este tipo de formato de festival, de ahí la importancia de su próxima gira en el país como únicos protagonistas y responsables absolutos de sendos "shows".

El grupo, enmarcado entre los estilos del "art rock", rock alternativo y folk con tintes electrónicos, fue fundado en 2007 por Joe Newman (guitarra y voz), Gus Unger-Hamilton (teclados), Thom Green (batería) y Gwil Sainsbury (guitarra y bajo), quien fue sustituido por Cameron Knight tras su salida.