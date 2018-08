Los votantes de más un centenar de escaños favorables al 'Brexit' han cambiado de parecer desde 2016

Entre las circunscripciones que han dado un giro de 180 grados a su postura se encuentran las de acérrimos partidarios del 'Brexit' como el ex ministro de Exteriores Boris Johnson, el ministro de Educación Michael Gove o el aspirante al liderazgo del Partido Conservador Jacob Rees-Mogg.

Se trata en total de 112 zonas donde la opinión ha cambiado a favor de la permanencia en la UE. Ahora mismo, y según la encuesta, el respaldo a favor de la salida del eurobloque se encuentra en torno al 47 por ciento frente al 53 por ciento que defiende la estancia en la UE.

"Este país no va a ser la tierra de leche y miel que se le prometió a los votantes del 'Sí'", ha avisado el ex ministro Philip Lee, que abandonó el gabinete como gesto de rechazo al Brexit. "Todavía no es demasiado tarde para cambiar de opinión", ha añadido en declaraciones recogidas por Sky News.

Sin embargo, la primera ministra, Theresa May, ha descartado un segundo plebiscito sobre los términos finales del plan del 'Brexit'. Su intención es llegar a un acuerdo con Bruselas en otoño, que luego será votado por los diputados británicos y la UE.