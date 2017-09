Más de 20.000 víctimas de violaciones en la guerra bosnia reclaman Justicia

Unas 20.000 mujeres, violadas hace más de 20 años durante la guerra de Bosnia Herzegovina, aún reclaman hoy una reparación ante la justicia de este país o al menos algún tipo de asistencia psicológica y económica.

"Más de dos décadas después de la guerra, decenas de miles de mujeres en Bosnia tratan aún de recomponer sus vidas hechas añicos, con poco acceso a asistencia médica, psicológica y financiera, que necesitan desesperadamente", señaló hoy la directora adjunta para Europa de la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI), Gauri Van Gulik.

"Hay innumerables mujeres nunca han admitido que fueron violadas. Por miedo, por vergüenza, por temor a que la familia no los aceptaría. Y nadie habla de las mujeres que fueron violadas y luego asesinadas", dijo hoy a Efe la presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas de la Guerra, Bakira Hasecic.

Van Gulik advirtió por su parte de que "según van pasando los años, se les va escapando la perspectiva de poder obtener justicia o de recibir la ayuda que les corresponde. Estas mujeres no pueden olvidar lo que les pasó y tampoco lo debemos hacer nosotros".

Miles de mujeres y muchachas fueron violadas y sometidas a todo tipos de formas de abuso sexual durante la guerra bosnia (1992-1995).

La organización proderechos humanos recuerda que muchas de ellas fueron incluso sistemáticamente agredidas en los llamados "campos de violación".

AI publicó hoy un informe titulado "Necesitamos apoyo, no lástima: "La última oportunidad para las supervivientes de las violaciones de guerra en Bosnia", que ha sido elaborado en base a investigaciones que duraron dos años.

Revela que muchas víctimas todavía sufren las consecuencias físicas y psíquicas devastadoras de estos crímenes de guerra y que se enfrentan a barreras sistémicas para acceder a ayudas.

Uno de los casos es el de quien se identifica como "Elma", una mujer que relató que hace casi 25 años, cuando estaba embarazada de cuatro meses fue capturada y llevada a un "campo de violación", donde fue violada diariamente por grupos de militares.

A consecuencia de los graves abusos, la mujer perdió al niño y sufrió daños de por vida en la columna vertebral.

Casi 25 años después, no tiene empleo ni asistencia médica, psicológica o financiera que necesita, señala AI en su informe a título de un ejemplo entre miles.

AI estima que unas 20.000 mujeres fueron víctimas de diversas formas de abuso sexual durante la guerra, pero la presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas de la Guerra asegura que el número es mayor aun.

Desde que en 2004 comenzaron los juicios por crímenes de guerra en Bosnia, menos del 1 % de estas agresiones sexuales llegaron a los tribunales bosnios y apenas en 123 casos los culpables fueron procesados, señala el documento.

"Además, las sanciones han sido muy leves, de tres a cinco años. y cuando el juez dicta una indemnización a la víctima, ésta nunca la recibe", explicó a Efe Jelena Sesar, investigadora de AI.

La lentitud y las deficiencias de la justicia han desalentado a las sobrevivientes de denunciar, han debilitado la confianza en el sistema de justicia penal y han creado una sensación abrumadora de impunidad, señala el documento.

Sanja, capturada y repetidamente violada por un soldado y sus compañeros, lo denunció después de la guerra ante las autoridades, pero éstas no reaccionaron. Por ello, nunca pudo recibir alguna asistencia social por los daños sufridos.

"No confío ya en nadie, especialmente no en el estado. Me han fallado todos", señaló Sanja, citada por en el informe de Amnistía.

Muchas mujeres quedaron embarazadas después de ser violadas, pero nadie conoce el número de niños concebidos así.

Muchos de esos niños terminaron en hogares para huérfanos, mientras que la mayoría de las mujeres que se quedaron con estos hijos nunca les dijeron la verdad.

Apenas unas 800 mujeres bosnias han obtenido alguna renta mensual u otros beneficios por los daños sufridos, aunque solo en el ente compartido por croatas y musulmanes.

La otra entidad bosnia, la llamada "República Serbia", ni siquiera reconoce este tipo de víctimas de la guerra ni la posibilidad de alguna recompensa.

"Estamos consternados por que no haya progreso para adoptar leyes a nivel de todo el estado bosnio que garanticen los derechos a estas víctimas", dijo van Gulik.