El vicefiscal general se reunirá el jueves con Trump, en medio de los rumores sobre su posible dimisión

Según este portal, Rosenstein habría presentado dimisión verbal ante el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, adelantándose así a la destitución después de que el periódico 'The New York Times' informara de que había planteado la posibilidad de grabar a Trump en secreto para poder así inhabilitarlo.

La Casa Blanca ha publicado un comunicado horas después de que salieran a la luz las informaciones de Axios para confirmar que "a petición del vicefiscal general, él y Trump han tenido una extensa conversación para discutir las recientes noticias".

"Debido a que el presidente está en la Asamblea General de Naciones Unidas y tiene la agenda llena con líderes de todo el mundo, se reunirán el jueves cuando el presidente regrese a Washington", ha dicho la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Twitter.

Por el momento las informaciones sobre el futuro de Rosenstein son confusas. De hecho, la televisión NBC y el diario 'The Washington Post' han informado de que Rosenstein rechaza dimitir 'motu proprio' y esperará a que sea Trump quien le destituya.

El reportaje del 'NYT' sostiene que la grabación serviría para aplicar la 25ª Enmienda de la Constitución, por la que un presidente puede ser inhabilitado por incapacitación.

Rosenstein propuso esta estrategia en la primavera de 2017, justo después de que Trump despidiera al director del FBI, James Comey, según ha publicado el periódico. 'The New York Times' ha citado a fuentes cercanas a los hechos y a informes redactados por altos funcionarios del Gobierno norteamericano, incluido Andrew McCabe, que asumió el puesto de director interino del FBI tras el despido de Comey.

Las propuesta no salió adelante, según el 'New York Times'. El periódico 'The Washington Post' también ha informado de esas negociaciones, citando memorandos escritos por McCabe. Rosenstein ha desmentido en hasta dos ocasiones estas informaciones.

El 'New York Times' ha afirmado que Rosenstein le dijo al Departamento de Justicia y a funcionarios del FBI que las grabaciones secretas podrían usarse para exponer el caos del Gobierno tras las revelaciones de que Trump le pidió a Comey que le prometiera lealtad y divulgase información clasificada a los rusos en el Despacho Oval.

Rosenstein ha sido muy criticado por los Trump y sus aliados por nombrar al Asesor Especial Robert Mueller en mayo de 2017 para encargarse de una investigación federal sobre las sospechas de injerencia rusa en las elecciones estadounidenses y una posible coordinación entre Moscú y la campaña de Trump. Comey dirigió la investigación hasta que fue despedido.