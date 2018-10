El opositor venezolano Antonio Ledezma defiende su honestidad tras la detención de su yerno en España

Ledezma ha confirmado en un comunicado recogido por el diario venezolano 'El Nacional' que Vuteff, marido de su hija Antonieta, "es objeto de una investigación abierta en el Reino de España sobre presunta legitimación de capitales". "En este momento está detenido", ha precisado.

El líder opositor ha confesado que la familia está "conmocionada", si bien ha subrayado que el proceso judicial contra Vuteff solo le incumbe como padre. "Creo que lo prudente, de hecho lo único que nos cabe hacer a todos, es esperar las decisiones firmes del sistema judicial español", ha considerado.

Entretanto, ha pedido "no especular o extrapolar". "En ningún caso se debe inferir de esta situación el que yo haya participado, me haya lucrado o haya tolerado ningún tipo de manejo indebido, ilegal o inconveniente. Está a la vista de todos la frugalidad de mi exilio y la dedicación a tiempo completo a las mejores causas del país", ha sostenido.

"He servido a Venezuela en tiempos de estabilidad y en esta terrible época de adversidad. He sufrido la cárcel y ahora el exilio. Puedo decir con humildad republicana que en todos estos años ni me he envanecido con el poder, ni me he envilecido por la corrupción", ha reivindicado.

Ledezma, que ha recordado que "siempre" ha respondido por sus propios actos, ha comentado que en estos momentos le toca hacerlo por su familia, aunque ha subrayado que no escudará a "nadie" de "la justicia verdadera": "Entre nosotros somos incondicionales, pero absolutamente respetuosos de los proyectos de vida que cada uno ha emprendido".

Además, ha aclarado que, puesto que está desvinculado del proceso judicial, continuará con la causa venezolana. "No voy a arriar las banderas de lucha. El país que hoy sufre hambre, enfermedad, desconsuelo, represión y violencia puede seguir confiando en que dedicaré hasta el último segundo de mi vida a los esfuerzos de su liberación", ha prometido.

Ledezma es uno de los principales líderes de la oposición venezolana. Fue encarcelado en 2015 y el año pasado se fugó mientras estaba en arresto domiciliario. Desde entonces se encuentra en España, aunque viaja periódicamente a otros países para denunciar la situación en la nación caribeña.