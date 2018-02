Un tribunal ucraniano rechaza el recurso de Saakashivili para impedir que pueda ser extraditado

El expresidente de Georgia entró en Ucrania en septiembre de 2017 a pesar de que se le había retirado la ciudadanía ucraniana por sus desavenencias con las autoridades de Kiev. Saakashvili está siendo buscado en Georgia por cuatro cargos, incluido el de abuso de poder. El expresidente georgiano rechaza las acusaciones y dice que el proceso tiene motivos políticos.

Saakashvili había recurrido al tribunal de distrito de Kiev para que le reconociera la condición de persona necesitada protección adicional, pero la corte ha rechazado concedérsela.

Tras conocer el fallo judicial, Saakashvili ha dicho que no piensa seguir asistiendo a las vistas en el tribunal que decide sobre su situación legal en Ucrania y que se va a centrar en preparar las manifestaciones que su grupo político, el Movimiento de Nuevas Fuerzas, tiene previsto celebrar el 18 de febrero.

"El tribunal está rechazando una solicitud tras otra. Todavía no hemos recibido una respuesta sobre cómo pueden ser relevados los jueces de estas audiencias. No le veo sentido a mi presencia continuada en este proceso. Quieren imitar un proceso legal, por lo que mis abogados seguirán ahí. Yo seguiré yendo al tribunal por la gente que me apoya pero me han recomendado que no asista a estas audiencias orquestadas desde arriba", ha afirmado el expresidente georgiano, en su página de Facebook.

Saakashvili ha subrayado que ahora va a concentrarse en las manifestaciones que ha convocado su movimiento político en Kiev y en otras regiones para el 18 de febrero. "Haré mejor en centrarme en desarrollar nuestro plan para el 18 de febrero, que fue acordado durante la Marcha del Futuro", ha indicado.

Saakashvili fue despojado de la ciudadanía ucraniana en julio de 2017 por un decreto firmado por el presidente ucraniano, Petro Poroshenko.