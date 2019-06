Un tribunal sueco cierra el paso a la extradición de Assange

La subdirectora de la Fiscalía sueca, Eva-Marie Persson, ha explicado ante el Tribunal de Distrito de Uppsala que Assange no ha cooperado con las investigaciones suecas en anteriores ocasiones y que huyó tras emitirse una orden de extradición, por lo que sería necesaria su detención e interrogatorio en Suecia, informa el portal de noticias sueco thelocal.se.

Así, ha solicitado su detención 'in absentia', una fórmula contemplada en el sistema jurídico sueco para solicitar la detención de un sospechoso que se encuentre fuera del país y que sería el primer paso para abrir un proceso de extradición.

Sin embargo, el abogado sueco de Assange, Per E. Samuelson, ha argumentado que una orden de detención sería "irrelevante" porque Assange ya se encuentra detenido en Reino Unido y por tanto no existe riesgo de fuga. Por ello considera que no sería proporcionado solicitar la detención de una persona solo para un interrogatorio.

Assange sigue siendo considerado sospechoso en el caso, pero el tribunal ha aceptado la argumentación sobre la proporcionalidad de la medida planteada por la defensa y ha subrayado que la Fiscalía puede continuar con la investigación sin impedimentos.

"Respeto plenamente la decisión del tribunal. Han adoptado una postura tras una decisión difícil", ha afirmado la fiscal, Eva-Marie Persson. "La investigación sigue adelante con comparecencias en Suecia. También habrá una orden europea de investigación para entrevistar a Julian Assange. Aún no hay fecha. Seguiremos revisando constantemente el estado de la investigación", ha añadido.

FUNDADOR DE WIKILEAKS

Assange --fundador del portal de filtraciones WikiLeaks-- pasó siete años encerrado en la Embajada ecuatoriana en Londres para evitar la extradición a Suecia, pero fue detenido el pasado 11 de abril cuando Ecuador le entregó a las autoridades británicas. Consecuentemente, Assange ha sido condenado a 50 semanas de prisión por incumplir las condiciones de su libertad condicional cuando entró en la Embajada del país suramericano.

Tras su detención, las autoridades suecas reabrieron un caso de violación de 2010 que había sido archivado en 2017 porque Assange no podía ser interrogado y por tanto no se podía proseguir con la investigación.

Además de la posible petición de extradición sueca, también hay activa una petición de extradición de Estados Unidos, donde Assange está acusado de 18 delitos relacionados con la difusión de información, cables diplomáticos y documentación militar clasificada como secreta.