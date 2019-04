Un tribunal ordena someter a pruebas psicológicas al acusado del atentado en Christchurch

Tarrant, de 28 años y nacionalidad australiana, ha comparecido a través de videoconferencia desde la prisión en la que se encuentra encarcelado y no ha hecho declaraciones durante la vista, según ha informado el diario local 'The New Zealand Herald'.

El juez Cameron Mander ha resaltado que la decisión de que el hombre sea sometido a estas pruebas es un "procedimiento habitual" en esta etapa del proceso judicial.

El sospechoso hace frente a 50 cargos por asesinato y 49 por intentos de homicidio, según ha confirmado la Policía del país. Durante la vista han estado presentes en la sala varias decenas de familiares de las víctimas.

El hombre retransmitió en directo 17 minutos del ataque desde que llegó en coche a la mezquita de Al Noor. En las imágenes retransmitidas en directo por el atacante se observa cómo sale de la mezquita por la puerta principal y se dirige a la calle disparando a varias personas al azar hasta llegar a su vehículo.

Previamente había publicado previamente en una página web un manifiesto en el que se describía a sí mismo y explicaba los motivos racistas y xenófobos del ataque.