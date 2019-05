Un tribunal de Brasil ordena que el expresidente Michel Temer vuelva a prisión

El abogado del exdirigente, Eduardo Carnelós, ha señalado que Temer debe presentarse este jueves ante la Justicia y ha recalcado que espera que no sea sometido a la "execración política" a la que fue expuesto cuando fue detenido en marzo.

"Entiendo que no hay motivos para la prisión. Los propios jueces entienden que no hay riesgo. El argumento es que hay necesidad de dar ejemplo a la sociedad", ha afirmado Carnelós. "Lo mínimo que podemos esperar es que no sea sometido a esa humillación en marzo. Temer es un hombre de 78 años que nunca se ha negado a ofrecer aclaraciones a la Justicia", ha aseverado.

El TRF-2 ordenó a finales de marzo poner en libertad a Temer, después de que quedara detenido junto a otras nueve personas por su presunta implicación en el caso 'Lava Jato', que investiga una red de cobro de sobornos a empresarios a cambio de favores políticos.

La Fiscalía acusa al exmandatario de ser el líder de una "organización criminal" a la que se habrían prometido pagos de al menos 1.800 millones de reales (unos 400 millones de euros) a través de un complejo entramado de empresas.

CASO 'LAVA JATO'

El caso 'Lava Jato' es el mismo por el que el también expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado en 2018 a más de doce años de cárcel. En su caso, se le declaró culpable de aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora brasileña OAS a sus favores políticos.

Temer, que ya tiene abiertas varias causas judiciales, llegó al Palacio de Planalto en 2011 como vicepresidente de Dilma Rousseff, pero en 2016, tras el cese fulminante de la líder izquierdista en un juicio político ('impeachment') celebrado en el Congreso, se convirtió en el nuevo presidente.

El dirigente conservador ha ocupado el cargo hasta el pasado 1 de enero, cuando cedió la vara de mando a Jair Bolsonaro. Los medios brasileños contaron que sopesó competir por la reelección pero lo descartó por su baja popularidad a causa de los escándalos de corrupción y la crisis económica.