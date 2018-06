Un tribunal de Alemania halla culpable a un joven sirio de 19 años de agredir a un israelí en Berlín

La corte lo ha condenado a 4 semanas de prisión, una pena que ya cumplió cuando se encontraba bajo prisión preventiva a la espera de ser llevado a juicio.

Según informaciones de las fuerzas de seguridad alemanas, el joven, que llegó a Alemania en 2005, golpeó con un cinturón a un ciudadano arabe-israelí de 21 años que llevaba puesta una kipá y al que llamó "bastardo judío" en árabe. Posteriormente trató de agredirlo con una botella.

El detenido confesó la semana pasada haber atacado al otro joven y aseguró que se arrepentía. "Lo siento mucho, fue un error (...) No quería hacerle daño, sólo quería asustarlo", ha aseverado el refugiado sirio, que ha insistido en que había consumido drogas antes del ataque. "Estaba puesto y cansado", ha añadido.

El asalto causó indignación en Alemania. "El judaísmo es parte de Alemania. El que no acepte esto no tiene nada que hacer aquí", dijo el vicepresidente del Parlamento alemán, Thomas Oppermann, un día después de la agresión. "Esto tiene que estar claro: no hay lugar para el antisemitismo en Alemania", señaló.

La canciller alemana, Angela Merkel, manifestó que se trataba de un "incidente horrible" y recordó que en Alemania hay tendencias antisemitas tanto en ciudadanos alemanes como en descendientes de árabes. "Hay que ganar la lucha contra los desmanes antisemitas", agregó.

En declaraciones efectuadas al diario 'Bild', el joven atacado, de 21 años, dijo que había recibido hace poco la kipá de regalo con la advertencia de no usarla en la calle. "Pensé que algo así no me pasaría en Alemania, ni siquiera en Berlín. Y después no pasaron ni cinco minutos y fui atacado", lamentó.