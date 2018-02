Más de 120 trabajadores humanitarios fueron despedidos en 2017 por comportamiento sexual inadecuado

Más de 120 trabajadores de organizaciones no gubernamentales internacionales fueron despedidos o perdieron sus trabajos el año pasado debido a comportamientos sexuales inadecuados, según un sondeo realizado por Thompson Reuters Foundation. A raíz del movimiento #MeToo contra el acoso y el abuso sexual, la fundación entrevistó a 21 organizaciones internacionales para averiguar los casos entre sus trabajadores.

La primera parte del sondeo, publicada la semana pasada, reveló que sólo seis de las agencias contactadas en un primer momento en noviembre se mostraron dispuestas a responder, entre ellas Save the Children, sacudida por un escándalo en Haití. Las que no respondieron o no dieron todos los detalles fueron contactadas de nuevo esta semana junto a otras once ONG.

En esta ocasión, diez respondieron con detalles sobre el cese o pérdida del trabajo de 61 trabajadores por acusaciones de comportamiento inapropiado, cifra que se suma a las 63 informadas la semana pasada. El Consejo Noruego para los Refugiados ha desvelado que cesó a cinco empleados por acusaciones de abusos sexuales, abuso y explotación sexual durante 2017, mientras que el Consejo Danés para los Refugiados (DRC) despidió a doce.

"Cada caso es ya demasiado y trabajamos a diario para evitar que pase", ha dicho el secretario general del DRC, Christian Friss Bach. Por su parte, CARE International cesó a once miembros de su persona, mientras que otros cuatro dimitieron, vieron cómo sus contratos no eran renovados o abandonaron el organismo.

La organización Medical Corps cortó relaciones con cinco personas, al tiempo que investiga otros casos, mientras que la organización bangladeshí BRAC cesó a una persona y terminó relaciones con otras 22 por denuncias de acoso sexual. A ello hay que sumar el cese de un trabajador de la organización británica Christian Aid por comportamiento inadecuado, mientras que otro fue sometido a un comité disciplinario.

Concern Worldwide ha desvelado que registró una media de dos incidentes de este tipo cada año durante la última década, tres cuartas partes de los cuales derivaron en ceses, sin dar más detalles. El Comité Internacional de Rescate (IRC) no ha respondido a la petición de datos, si bien ha recalcado que avisa a los donantes de los casos registrados.

"Cuando hay acusaciones demostradas contra miembros del personal, se toman acciones disciplinarias apropiadas, entre las que puede estar la terminación del contrato", ha resaltado.

Megan Norbert, fundadora de Report the Abuse --una organización que recopila información sobre abusos sexuales contra trabajadores humanitarios, ha manifestado que "la transparencia es importante para tener conversaciones difíciles sobre un problema con el que hay dificultades para lidiar desde hace tiempo". "Es importante que trabajemos juntos para hacerle frente", ha remachado.