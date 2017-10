Los talibán avisan a EEUU del grave deterioro de la salud de un profesor secuestrado desde 2016

En un comunicado, los talibán han dicho que Kevin King tiene una "peligrosa enfermedad de corazón y de riñón" y han asegurado que su situación está empeorando cada vez más. "Hemos intentado tratarle de forma periódica y cuidarle pero al estar afrontando unas condiciones de guerra y no tener acceso a instalaciones sanitarias, no podemos darle el tratamiento sanitario completo", han afirmado.

Los talibán han asegurado que el estado de salud del profesor estadounidense ha "empeorado exponencialmente", sus pies "han comenzado a entumecerse", "pierde la consciencia frecuentemente y su salud se está deteriorando rápidamente".

"Al no preocuparse los americanos por la vida y la muerte de sus compatriotas, nosotros les advertimos de que deben aceptar las demandas del Emirato Islámico para lograr la libertad de estos dos detenidos y garantizar su liberación", han afirmado los miembros del movimiento integrista liderado por el mulá Hebatulá Ajundzada.

"Si insisten en retrasar este tema y la enfermedad de Kevin King llega a ser incurable o pierde su vida, el Emirato Islámico no será responsable por el hecho de que (los estadounidenses) no quieren poner fin a este tema y no tienen en cuenta la importancia de la vida de sus compatriotas", han concluido.

El profesor estadounidense Kevin King y su compañero australiano Timothy Weeks fueron secuestrados cuando trabajaban en la Universidad Americana de Kabul en agosto de 2016 y, desde entonces, permanecen bajo custodia de los talibán afganos, que en enero difundieron un vídeo en el que se podía ver a los dos rehenes y en el que reclamaban su canje por varios presos del movimiento integrista afgano.