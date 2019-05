El rey tailandés preside la primera sesión del nuevo Parlamento

"Tened en cuenta que vuestras acciones afectarán a la seguridad nacional y llevarán a la felicidad o el sufrimiento del pueblo", ha declarado el monarca, de 66 años, durante un discurso en el que ha estado acompañado de su nueva mujer, la reina Suthida.

El Parlamento tiene entre sus responsabilidades la elección de un nuevo primer ministro, que formará gobierno probablemente en junio. Sin embargo, el escenario a corto plazo no está claro, ya que los comicios del 24 de marzo no dejaron un claro ganador y los actuales líderes de la junta no parecen dispuestos a hacerse a un lado.

La Cámara de Representantes cuenta con un total de 500 miembros y se complementa con el Senado, compuesto por 250 escaños designados en su totalidad por la junta militar. Los senadores han elegido este viernes como presidente de la Cámara Alta al oficialista Pornpetch Wichitcholchai, único candidato para el puesto.