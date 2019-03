Los socialistas portugueses plantean trasladar a Europa el "cambio" logrado en Portugal

"Europa está siendo atacada fuertemente y tenemos que movilizarnos para defender Europa porque es la mejor forma de defender a los portugueses y los intereses de los portugueses. No somos de los que dicen que salir nos haría avanzar, sino que tenemos la certeza de que la salida sería andar para atrás", ha remachado.

"Para defender Europa no basta con cantar el 'Himno de la Alegría'. Es necesario que Europa cambie" y ese "cambio" pasa por "un nuevo contrato social", ha señalado.

Costa, quien es también el secretario general del Partido Socialista de Portugal, ha explicado que la propuesta es impulsar una serie de planes a nivel europeo para fomentar la inversión. "Hemos demostrado en Portugal que no era imposible tener unas cuentas ajustadas con crecimiento económico, mayor crecimiento del empleo y mejora de la productividad. Si ha sido posible en Portugal, es posible a escala europea", ha argumentado, según recoge el diario portugués 'Público'.

En concreto, ha planteado un Plan Europeo de Vivienda para garantizar una vivienda digna "en particular a las nuevas generaciones (...) en condiciones dignas y a precios accesibles y que combata la exclusión social" recurriendo para ello a los fondos estructurales.

Por otra parte, Costa ha criticado a la derecha en Portugal que defiende una visión diferente de la UE. "Hoy se está generando un nuevo consenso en el que solo la derecha portuguesa se está quedando aislada por el que efectivamente es posible una política económica que dé la espalda a la austeridad y apueste por una política enfocada en el crecimiento, el empleo y la inversión", ha señalado.

El camino "no puede pasar por cerrar nuestras fronteras" y abrazar el proteccionismo, sino por impulsar la "innovación". "No nos tenemos que quejar de la innovación que hacen otros, sino de la que Europa no ha hecho", ha argumentado.