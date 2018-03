Mundo

Los líderes europeos piden a las redes sociales que protejan datos personales tras escándalo de Facebook

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han reclamado este jueves a las redes sociales y las plataformas digitales "prácticas transparentes y la plena protección de la privacidad de los ciudadanos y de los datos personales" tras el último escándalo de Facebook y de la empresa Cambridge Analytica, que obtuvo ilegalmente datos de más de 50 millones de usuarios de la red social, desvelado por los diarios 'The Guardian' y 'The New York Times'.