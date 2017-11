Más de 3.000 niños sirios afrontan sin hogar el invierno por los desalojos en Beirut

Miles de refugiados que vivían de alquiler en el barrio de Al Hadath de Beirut han recibido en las últimas semanas órdenes de desahucio por el supuesto incumplimiento de la ley laboral libanesa, según la cual los refugiados sólo pueden trabajar en determinados sectores como la construcción o la limpieza.

Según Save the Children, ya han abandonado sus hogares al menos 28 familias y la mayoría aún no ha encontrado un lugar alternativo donde quedarse. La organización ha explicado en un comunicado que se prepara para dar ayudas económicas a estos refugiados, que apenas pueden cubrir las necesidades más básicas de sus hijos.

"Nos dijeron que nos fuéramos porque los sirios no somos bienvenidos aquí. Tuve que mudarme antes de que me echaran porque no quería verme obligado a irme en mitad de la noche como otros", ha contado Tarek, uno de los afectados. Este refugiado ha explicado que, cuando recibió la orden de desalojo, su bebé de once meses estaba en el hospital.

Tarek ha perdido su trabajo por las acusaciones y ahora está "preocupado" por el futuro de su familia. "No estoy seguro de cómo saldremos adelante", ha reconocido.

La directora de Save the Children en Líbano, Allison Zelkowitz, ha advertido de que estas expulsiones acarrean "un coste inimaginable" para los niños, que tras sufrir en sus carnes una violencia extrema "se enfrentan al trauma de perder su casa una vez más".

En este sentido, ha advertido de que los menores "podrían vivir en la indigencia y arriesgarse a perder la poca sensación de seguridad y normalidad que han tenido hasta ahora". Zelkowitz ha pedido a las autoridades de Líbano que detengan los desalojos para "no dar la espalda" a los niños, que pueden quedarse fuera también del sistema educativo.

La responsable de la ONG ha recordado que, hasta ahora, el país "ha sido extremadamente generoso" en su apoyo a la población siria. Desde el estallido de la guerra en el país vecino, en marzo de 2011, Líbano ha acogido a más de un millón de refugiados que equivalen al 25 o al 30 por ciento de la población local.