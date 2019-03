El líder de un grupo separatista de Biafra tilda de "parodia judicial" la orden de arresto contra él

En un vídeo publicado en respuesta al fallo del tribunal, Kanu ha destacado que el mismo "es una bofetada en la cara de los que creen en la justicia y la igualdad", antes de comprometerse a emplear todos los medios a su disposición para conseguir la revocación de la decisión.

"Mientras nuestros abogados están luchando contra esto dentro de los límites del débil sistema judicial nigeriano, hemos ordenado a nuestros abogados internacionales que aborden este nuevo giro dentro del orden legal y diplomático internacional", ha dicho.

Asimismo, Kanu ha advertido de que "todos los que ayuden en los actos para matar o arrebatar la libertad a los biafreños serán castigados de forma adecuada y rendirán cuentas a través de todos los medios legales disponibles", según ha recogido el diario local 'The Biafra Times'.

"No hemos hecho nada malo. No hemos violado la ley", ha resaltado, antes de cargar duramente contra la jueza Binta Nyako --responsable del fallo--, a la que ha acusado de "granjearse el cariño del califato de los fulani". "Vamos a enseñarle una lección muy amarga. Le diremos que los biafreños no podemos ser nunca intimidados, ni por ella ni por nadie", ha remachado.

El tribunal argumentó que la orden de arresto ha sido emitida después de que Kanu no haya comparecido desde que se le concediera la liberación bajo fianza en abril de 2017, al tiempo que aplazó las vistas hasta el 18 de junio.

El líder del IPOB fue liberado tras más de 19 meses en la cárcel a la espera de juicio por cargos de traición, si bien posteriormente las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una redada en su vivienda en septiembre de 2017. Kanu reapareció en la ciudad israelí de Jerusalén en un vídeo publicado en octubre de 2018 tras más de un año en paradero desconocido.

En una grabación publicada por Radio Biafra, Kanu resaltó que "se encuentra en Israel" gracias "a la eficiencia del Mossad", si bien los servicios de Inteligencia israelíes no se han pronunciado al respecto.

Así, manifestó que no se presentará ante los tribunales de Nigeria ya que no reconoce su legitimidad, al tiempo que pidió "cazar a todos" para "vengar la muerte de miembros del IPOB".

KANU "RENUNCIÓ A NIGERIA"

Kanu dijo además que "no es nigeriano" y que "renunció a Nigeria en 2015". "Soy biafreño con nacionalidad británica. No seré juzgado por un tribunal que no reconozco. No reconozco Nigeria. Sólo iré a un tribunal con supervisión de Naciones Unidas", agregó.

Por otra parte, aseguró que "pronto volverá a Biafra" y que "llevará el infierno" con él. "El IPOB es el mayor movimiento de masas de todo el mundo. No pararemos hasta que Biafra sea totalmente restaurado", zanjó.

El 30 de mayo de 1967 la región de Biafra proclamaba su independencia de Nigeria y desencadenaba así una cruenta guerra civil que se prolongó por espacio de tres años y dejó más de un millón de muertos, la mayoría por hambre.

El IPOB, una organización fundada por Kanu en Reino Unido en 2014 y declarada el año pasado como un grupo terrorista por Abuya, se ha erigido desde entonces en la voz de los biafreños, entre otras cosas gracias a Radio Biafra que retransmite desde Londres para el sureste de Nigeria.

Aunque partidario de la no violencia, el IPOB ha organizado en los últimos tiempos manifestaciones multitudinarias, incluidas las que tuvieron lugar en el aniversario de la independencia en 2016, en las que, según Amnistía Internacional, murieron más de 60 partidarios.