Tres senadores republicanos votan contra Trump y permiten que el Obamacare sobreviva

El Senado de Estados Unidos ha tumbado este jueves la propuesta de los republicanos para derogar parcialmente la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama, más conocida como 'Obamacare', con 49 votos a favor y 51 en contra. Si era dolorosa la derrota para Trump aún más lo fue de la forma con la que perdieron la votación: los tres votos decisivos vinieron de senadores republicanos del propio partido de Trump.

Los senadores republicanos Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine) y John McCain (Arizona) han votado "no" en el marco de la segunda votación llevada a cabo esta semana en la cámara para desmantelar el 'Obamacare.

"Este es claramento un momento decepcionante", ha aseverado el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, después de la votación. "Es hora de seguir adelante", ha añadido, invitando a los demócratas a ofrecer "ideas". "Será interesante ver qué sugieren para avanzar" y cómo lo reciben los ciudadanos, ha añadido.

"Lamento que nuestros esfuerzos simplemente no fueran suficientes esta vez. Ahora imagino que muchos de nuestros colegas en el otro bando están celebrando. Probablemente están bastante felices por esto", ha añadido McConnell.

"No estamos celebrándolo; estamos aliavos, por los americanos que ahora pueden mantener su atención sanitaria. Debemos trabajar juntos para mejorar la ley", le ha respondido el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer en Twitter.

La medida para derogar y reemplazar la reforma sanitaria de Obama fracasó el lunes en el Senado con 43 votos a favor y 57 en contra tras meses de trabajo por parte del Partido Republicano.

El resultado supone un duro revés para el presidente estadounidense, Donald Trump, que había hecho del fin del 'Obamacare' una de sus promesas electorales y que había animado a los senadores republicanos a votar en contra horas antes.

El mandatario no ha tardado en reaccionar al resultado de la votación. "Tres republicanos y 48 demócratas han decepcionado al pueblo americano. Como dije desde el principio, dejemos que 'Obamacare' implosione, luego pactemos. Mirad!", ha escrito en su Twitter.

