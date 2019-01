Las fuerzas de seguridad de Sudán emplean gases lacrimógenos contra manifestantes en el este del país

Según las informaciones facilitadas por el portal local de noticias Sudan Tribune, cientos de personas se han concentrado en la ciudad para protestar contra el aumento del coste de la vida y reclamar la dimisión del presidente, Omar Hasán al Bashir.

Asimismo, los participantes en la manifestación han denunciado la represión de las protestas antigubernamentales por parte de las fuerzas de seguridad y han reclamado la liberación de los activistas y civiles detenidos durante las mismas.

Al Bashir reiteró el lunes que no dimitirá y dijo que "el Gobierno no se cambia a través de manifestaciones". "Hemos dicho que tenemos un problema económico, y eso no se soluciona con vandalismo", señaló.

El mandatario ya recalcó la semana pasada que no abandonará el cargo y dijo que "los que buscan el poder deben recurrir al pueblo sudanés y estar preparados para las elecciones de 2020".

Asimismo, manifestó que el país hace frente a "conspiraciones contra la dignidad del pueblo sudanés" y que la población mantiene "su paciencia y fortaleza", al tiempo que acusó a "círculos colonialistas" de intentar "minar la unidad y estabilidad de Sudán".

El propio Al Bashir acusó en diciembre a "traidores" y "mercenarios" de los "sabotajes" en el país, en el marco de las multitudinarias manifestaciones, al tiempo que anunció aumentos salariales para los funcionarios.

Las manifestaciones se han saldado hasta ahora con al menos 22 muertos y más de 800 detenidos, según el balance confirmado la semana pasada por el ministro del Interior sudanés, Ahmed Bilal Ozman.

Las manifestaciones en Sudán contra el deterioro de la situación económica y la elevada tasa de desempleo se han sucedido desde finales de 2017. La oposición ha convocado nuevas movilizaciones para los próximos días.

Sobre Al Bashir pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por genocidio y crímenes contra la Humanidad por los presuntos abusos cometidos en la provincia de Darfur. Hasta ahora se ha librado del procesamiento al evitar su detención viajando sólo a países aliados.