Un segundo avión con 37 militares de la UME viaja a México para unirse a las labores de rescate tras el seísmo

Estos efectivos, que se sumarán al equipo de enlace de la UME con siete militares que ya se encuentra en Ciudad de México, han partido hacia México en un avión del Ejército del Aire desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

En total, España ha enviado a un total de 54 militares de la UME, que forman un equipo especializado de Búsqueda y Rescate Urbano certificado por Naciones Unidas.

Las autoridades mexicanas han confirmado 273 muertos como consecuencia del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes la zona centro y sur del país, además de decenas de edificios destruidos.

Sin embargo, las autoridades no han dado por cerrado el balance, en la medida en que aún se busca a posibles víctimas entre los escombros y no existe certeza de que algunos datos no estén duplicados.