El secretario general de la OLP está ya en Washington para someterse a un trasplante de pulmón

Según estas fuentes, Erekat, de 62 años, sufre una fibrosis pulmonar, ya tiene un donante y "se encuentra estable y animado".Su estado de salud empeoró hace algunos meses y el responsable apenas podía caminar y necesitaba oxígeno constantemente.

"Cada día espero noticias de mi trasplante. He puesto mi vida en manos de Dios. No puedo decir que no tengo miedo pero tengo fe y confío en Dios. Estoy preparado para todo lo que pueda ocurrir", declaró Erekat en una entrevista con una televisión palestina, visiblemente debilitado y hablando con un hilo de voz.

Erekat ha participado en todas las negociaciones de paz con Israel desde la conferencia de Madrid de 1991, fue un hombre de confianza del fallecido líder palestino Yaser Arafat y es uno de los principales consejeros del actual presidente Mahmud Abás.