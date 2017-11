El secretario de Estado de Inmigración belga propone identificar a extranjeros en actos vandálicos

"No se trata de belgas. No soy competente sobre los belgas. Se trata de personas que no tienen en regla el permiso de residencia u otros extranjeros", ha explicado el polémico secretario de Estado belga de la NV-A durante una comparecencia parlamentaria.

Su propuesta ha sido acogida con críticas por parte de la oposición, incluidos los socialistas y verdes.

El líder socialista, Emir Kir, de origen turco, ha acusado a Francken de "populismo" y ha recordado que las autoridades marroquíes "ya se han exprimido" sobre los altercados. "Usted estigmatiza. Ocúpese de sus asuntos", le ha lanzado.También desde las filas del partido verde Ecolo han cuestionado la creación de "una Policía especial" para extranjeros.

El vicepresidente de la Comisión permanente de Policías Locales y jefe de la Policía de Namur, Olivier Libois, ha considerado que la propuesta es "muy nebulosa" en declaraciones al diario 'Le Soir'.

"El problema es que aquí se hace una alusión a los recientes altercados en Bruselas y se hace un vínculo entre las personas en situación ilegal. Hay una amalgama", ha criticado.

El alto mando policial ha recordado que "la primera misión de la Policía en este tipo de situación es restablecer el orden público" y traslada el caso a la Fiscalía cuando una persona resulta detenida "por hechos de violencia, se trate de una persona en situación ilegal o no". "Y dudo que la Fiscalía aprecio que la Oficina intervenga antes que él. La Oficina de Extranjeros puede intervenir después y dentro de los límites de sus componentes", ha asegurado.