Qué se sabe hasta ahora del atentado de Manchester

- Se registró una explosión al término del concierto de Ariana Grande, hacia las 22.35 (hora local), en el estadio Manchester Arena

-La explosión se produjo "fuera del recinto", que tiene capacidad para 21.000 personas



- Al menos 22 personas han muerto y casi 60 han resultado heridas, según ha confirmado la policía de Manchester en su último comunicado vía Twitter

- La policía también ha confirmado que la situación "está siendo tratada como un incidente terrorista"

- Decenas de vehículos policiales y ambulancias han acudido al Manchester Arena y se ha acordonado la cercana estación de Victoria, que ha sido evacuada y cerrada

- La principal teoría de los cuerpos de seguridad es que que se trata de un ataque suicida

- El jefe de la Policía de Manchester, Ian Hopkins, ha afirmado que el atacante "portaba un artefacto explosivo improvisado que activó, causando esta atrocidad"

- Según un comunidado a la CNN en español, el presunto atacante ha muerto en la explosión y se cree que actuó en solitario



- Testigos de la tragedia aseguran que el estadio “estaba lleno de niños”

- La primera ministra británica, Theresa May, ha condenado en un comunicado esta madrugada

- Un portavoz de Ariana Grande ha asegurado que la cantante "se encuentra bien", aunque sufrió un ataque de pánico

- Varios asistentes al concierto han subido a sus perfiles de Twitter vídeos en los que se ven los momentos de pánico durante el desalojo del recinto

Panicking at Victoria Station after @ArianaGrande concert. Hope everyone is all safe and well. pic.twitter.com/6Q5WNXFkFO