Más de 70.000 niños, en riesgo de muerte por los altos niveles de malnutrición en Kenia

La investigación muestra que en el pueblo de Turkana las tasas de malnutrición se han multiplicado, con un 8,3 por ciento desde el 2,3 por ciento de 2016. En Turkana Sur, un 12 por ciento de los niños menores de cinco años sufren malnutrición severa, una cifra nunca vista en esta comunidad.

El estudio presenta también niveles alarmantes de malnutrición en Pokot Oriental (5,8 por ciento), Mandera (5,2 por ciento), Samburu (3,8 por ciento) y Pokot Occidental (3,2 por ciento). Estos pueblos se han visto sometidos a un fuerte deterioro de la seguridad alimentaria.

"La falta de alimento ha dejado en una situación peligrosa a cientos de familias y niños, incluyendo a los menores de cinco años, que son los más vulnerables, a embarazadas y a mujeres en pleno periodo de lactancia", ha asegurado Francis Woods, director interino de Save the Children en Kenia.

El estudio señala que alrededor de 40.000 mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia sufren malnutrición en Kenia, presentando un incremento del 20 por ciento con respecto a 2016, lo que hace que la vida de sus hijos se enfrente a un grave peligro.

"Esta situación es un problema al que se le debe prestar atención, valorando además el empeoramiento de los niveles de malnutrición que están sufriendo algunas localidades. Es probable que empeore la situación con la llegada de la temporada de lluvias", ha dicho el director de Acción contra el Hambre en Kenia y Somalia, Patrick Mweki.

Woods ha explicado que "las familias de los lugares más afectados han perdido su ganado, del que muchas dependen para sobrevivir, obtener comida y leche". "Ahora la mayoría vive con un máximo de una comida al día", ha señalado el responsable de Save The Children.

En opinión de Mweki, "las elecciones generales recién celebradas deberían ser una oportunidad para revertir esta tragedia que asuela a muchos lugares del país". "Urge que el nuevo Gobierno nacional y las autoridades locales actúen para prevenir que los niños mueran a causa del hambre", ha indicado.

La investigación conjunta revela que, pese a que el Gobierno ha transferido fondos para resolver esta crisis alimentaria, muchos hogares no consiguen cubrir sus necesidades nutricionales. Según un análisis sobre el régimen alimentario de Turkana realizado por Save The Children y UNICEF, incluso hay familias "en mejores circunstancias" que dentro de poco no podrán ingerir tres comidas al día.

"La comunidad internacional tiene que poner más fondos a disposición para apoyar al Gobierno de Kenia y a las agencias de ayuda humanitaria que trabajan en el terreno para parar esta situación tan crítica, que podría ir a peor y que ya mantiene a los niños y a las madres en una situación extremadamente peligrosa", ha señalado François Batalingaya, director de World Vision en Kenia.

Las organizaciones de ayuda humanitaria han advertido además del riesgo de que a las muertes por hambre se sumen otras por enfermedades relacionadas con la falta de agua, entre ellas la diarrea, como ha ocurrido también en Somalia, país vecino.