Prensa internacional: el yerno de Trump es investigado por el escándalo ruso

NYT: "No conspiré" dice el yerno de Trump, Kushner, después de la investigación del Senado

El yerno del presidente Trump, Jared Kushner, se describió el lunes a los investigadores del Senado como un neófito político y de política exterior que se reunió con los rusos como parte de una campaña presidencial agitada y poco convencional, no como parte de un complot para dirigir las elecciones.



"Todas mis acciones fueron correctas y ocurrieron en el curso normal de los acontecimientos de una campaña muy singular", dijo Kushner a periodistas en los terrenos de la Casa Blanca después de dos horas de puertas cerradas en Capitol Hill. "No tuve connivencia con los rusos, ni conozco a nadie en la campaña que lo haya hecho".



The Guardian: Los escandalos amenazan la imagen del primer ministro japonés, Shinzo Abe

Shinzo Abe está luchando por su futuro como primer ministro de Japón mientras que los escándalos lastran la popularidad.



Además de enturbiar las esperanzas de Abe de ganar otro mandato como líder del Partido Liberal Democrático (PDL) cuando se celebre elecciones el próximo año, la caída de la encuesta también socava su prolongado intento de revisar la constitución para renunciar de la guerra de Japón. Abe, quien regresó al primer ministro hace cuatro años y medio, fue visto durante mucho tiempo como una mano firme cuya posición parecía inatacable; tanto que el PLD cambió sus reglas para permitir a Abe la libertad de buscar un tercer período consecutivo de tres años Al frente de la fiesta.



"Ya no es invencible y la razón por la que ya no es invencible es que sirvió a sus amigos y no al partido", dijo Michael Thomas Cucek, profesor adjunto en la Universidad de Temple de Japón.





Le Monde: Los dos hombres fuertes de Libia se reúnen en Francia

El jefe de gobierno, Faïez Sarraj se reunirá con el Mariscal Khalifa Haftar, maestro de la Cirenaica. Se reúnen en La Celle-Saint-Cloud martes.

La "iniciativa de 25 de julio", como los franceses lo llaman, servirá de escenario para la reconciliaión de Libia, un país seis años después de la revolución anti-Gaddafi que se rompe en feudos en manos de las milicias y las redes de contrabando. A los ojos de los europeos, la crisis migratoria - desde el comienzo del año, 93.000 migrantes han aterrizado en Italia principalmente de la costa de Libia - hace aún más urgente la conclusión un acuerdo político.

A la reunión prevista le sigue un primer cara a cara entre los dos hombres el 2 de mayo en Abu Dabi.