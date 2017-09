Prensa internacional: el terremoto en México, el huracán María y la cumbre de la ONU

NYT: La solidaridad de los mexicanos persevera frente a la fatiga

Los mexicanos dejaron de lado su fatiga y las pocas probabilidades de que los afectados siguieran vivos para abocarse a las operaciones de búsqueda y rescate en decenas de edificios colapsados después de que un fuerte sismo sacudiera la parte central del país y dejara 230 muertos hasta el momento, entre ellos, 25 personas en una escuela.

Miles de rescatistas y funcionarios se movilizaron hacia las fachadas dañadas y oficinas derrumbadas en toda la ciudad mientras legiones de voluntarios y habitantes ayudaban a despejar los escombros.



El bullicio y la actividad en las zonas de desastre eran un contraste con otras parte de la ciudad, donde se impuso un silencio algo inquietante por el cierre de negocios y escuelas, así como por las calles vacías en horas que usualmente son pico.

La urgencia era palpable afuera de los edificios derruidos conforme los rescatistas metían las manos entre los escombros y los voluntarios pasaban cada bloque de cemento, y otros restos, en cubetas por largas líneas que desembocaban en camiones de retiro de cascajo.







The Guardian: María destruye lo que quedaba en las Islas Vírgenes Británicas

Es el segundo gran huracán en menos de dos semanas que azota las islas. Vientos de 50 a 60 mph y enormes olas que han continuado golpeando las costas del sur de las islas después de otra noche de vientos huracanados.

Y como el día se rompió el miércoles, los residentes del pequeño territorio británico se quedaron pensando en una nueva ronda de destrucción. "Irma hizo mucho daño pero, para mí, María terminó el trabajo", dijo Karon Brown, de 29 años, residente de Great Mountain en la isla de Tortola. "Ya teníamos inundaciones dentro de la casa y perdimos la mayoría de nuestras posesiones con Irma. Antes de que María llegara, subimos a la casa y tratamos de asegurar lo que quedaba. Pero María simplemente lo arrancó todo y destruyó la mayor parte de lo que quedaba"







Le Monde: la ONU revisa el acuerdo nuclear de 2015 ante la presión de Trump

Los firmantes del acuerdo de 2015 sobre la nuclear iraní se reunieron el miércoles en un ambiente de tensión en las Naciones Unidas, sin llegar a salir del punto muerto causado por los EE.UU., que amenaza con denunciar el texto.

Fue la primera reunión entre los cancilleres iraníes y estadounidenses Rex Tillerson y Javad Zarif desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero . La reunión, que duró más de una hora, fue "difícil" , según una fuente europea, según la cual MM. Tillerson y Zarif tuvieron un "intercambio directo" bastante largo. "El tono fue muy concreto, no hubo gritos, no lanzamos zapatos", aseguró el Secretario de Estado de Estados Unidos, siendo "útil escuchar" el punto de vista de los demás partidos, incluso si Washington sigue teniendo "grandes problemas" con el acuerdoel nuclear iraní. No hay necesidad de "renegociar el acuerdo" sobre la potencia nuclear iraní entre Teherán y las grandes potencias en 2015, dijo el miércoles 20 de septiembre a las Naciones Unidas el jefe de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

Entre los países firmantes se encuentra Irán , Estados Unidos, China , Rusia , Francia , Reino Unido y Alemania.