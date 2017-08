Prensa internacional: la equidistancia de Trump con los supremacistas de Charlottesville

NYT: Trump defiende las protestas iniciales de Charlottesville y culpa a "ambos bandos"

El presidente Trump volvió este martes a culpar a ambos bandos por la mortífera violencia en Charlottesville, Virginia. En un momento se preguntó si el movimiento para derribar estatuas Confederadas conduciría a la profanación de los monumentos a George Washington.



Abandonando las condenas del Ku Klux Klan y los neonazis de un día antes, el presidente realizó la misma equivalencia moral por la cual un coro bipartidista, y sus propios consejeros, ya lo habían criticado.

"Creo que hay culpa de ambos lados", dijo el presidente en un intercambio combativo con los periodistas en Trump Tower en Manhattan. "Ambos grupos son violentos. Nadie quiere decir eso, lo diré ahora mismo".

El Sr. Trump defendió a los reunidos en un parque de Charlottesville para protestar por la remoción de una estatua de Robert E. Lee. "He condenado a los neonazis. He condenado a muchos grupos", dijo. -No todas esas personas eran neonazis, créanme. No todas esas personas eran supremacistas blancos.





The Guardian: Adani, el gigante minero, se enfrenta a las acusaciones de fraude financiero

Un gigante mundial de la minería que busca fondos públicos para desarrollar una de las minas de carbón más grandes del mundo en Australia ha sido acusada de sustraer fraudulentamente cientos de millones de dólares de dinero prestado a paraísos fiscales extranjeros.

Ell Grupo Adani espera una decisión legal en relación con las alegaciones de inflado de facturas de un proyecto de electricidad en la India para cambiar grandes sumas de dinero en cuentas bancarias offshore.





Le Monde: Así será la "policía de seguridad de vida cotidiana " que implantará Macron

La "policía de seguridad de la vida cotidiana" prometida por el presidente, Emmanuel Macron, comenzará a ser una realidad"a finales de año" , dijo el ministro del Interior, Gérard Collomb, en una entrevista con el diario Le Figaro el miércoles 16 de agosto. El ministro no especifica, no obstante, los puestos de trabajo que serán creados o el presupuesto que se asignará. Símbolo de la política de seguridad del socialista Lionel Jospin, la policía local había sido enterrada bajo la era Sarkozy .