Prensa internacional: la masacre rohingya y el acuerdo sobre inmigración en EEUU

NYT: los demócratas acuerdan con Trump proteger a los jóvenes inmigrantes

Los líderes demócratas declararon el miércoles por la noche que tenían un acuerdo con el presidente Trump para extender rápidamente las protecciones a los jóvenes inmigrantes indocumentados. También acoraron un paquete de seguridad fronteriza que no incluiría el muro propuesto por el presidente. Los demócratas, el senador Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi, dijeron en una declaración conjunta que tuvieron una cena "muy productiva" con el presidente de la Casa Blanca, que se centró en el programa conocido como Acción Diferida por Llegadas de la Niñez (DACA). "Acordamos consagrar las protecciones de DACA en la ley rápidamente, y elaborar un paquete de seguridad fronteriza, excluyendo el muro, que es aceptable para ambas partes", dijeron.



The Guardian: El discurso de Theresa May sobre el Brexit en Florencia

Theresa May ha anunciado que realizará un importante discurso sobre el Brexit y su negociación en Florencia la próxima semana, según comunican desde Downing Street. May hablará en la histórica ciudad italiana el viernes 22 de septiembre para "actualizar las negociaciones de Brexit hasta ahora", dijo el portavoz del primer ministro. "Ella subrayará el deseo del gobierno de una asociación profunda y especial con la Unión Europea una vez que el Reino Unido abandone la UE", dijo.

El portavoz de May no dio más detalles sobre el contenido del discurso o las propuestas que se presentaría, pero la expectación es alta. "La PM ha dicho que proporcionaría actualizaciones sobre cómo iban las negociaciones y participaría en una conversación continua con Europa , y eso es lo que está haciendo", dijo.



Le Monde: "Idos o moriréis todos", continúa el éxodo de los Rohingya hacia Bangladesh

Dos semanas después de las primeras llegadas de Rohingya al sur de Bangladesh, en la otra orilla del río Naf - la separación de Bangladesh de Birmania - no hay duda sobre el futuro de los que quedan: los rohingya no se enfrentan a una nueva persecución , un mero capítulo nuevo en la larga de desastres mortales que marcan la trágica historia de esta comunidad musulmana en Arakan (llamado por las autoridades de Myanmar del estado de Rakhine). Esta vez, los rohingya son objetivos de una destrucción sistemática cuyo fin es no es otro que su desaparición total.