Prensa internacional: el escándalo de los huevos con pesticida ya alcanza Francia

NYT: Un informe del Gobierno encuentra drástico impacto del cambio climático en EE.UU.

La temperatura promedio en los Estados Unidos ha aumentado drásticamente desde 1980 y las últimas décadas han sido las más cálidas de los últimos 1.500 años, según un amplio informe federal sobre el cambio climático que está a la espera de la aprobación de la administración Trump.

El proyecto de informe de científicos de 13 agencias federales, que aún no se ha hecho público, concluye que los estadounidenses están sintiendo los efectos del cambio climático en este momento. Esto contradice directamente las afirmaciones del Presidente Trump y miembros de su gabinete que dicen que la contribución humana al cambio climático es incierta y que la capacidad de predecir los efectos es limitada. "La evidencia de un clima cambiante abunda, desde la cima de la atmósfera hasta las profundidades de los océanos", dice un borrador del informe. Una copia de él fue obtenida por The New York Times.

The Guardian: Tensión en la investigación rusa sobre las conexiones entre Trump y Moscú

Dos funcionarios del Congreso de Estados Unidos que viajaron a Londres en julio y trataron de ponerse en contacto con el ex oficial de inteligencia británico Christopher Steele, fueron enviados por un antiguo asesor de Devin Nunes , presidente del comité de inteligencia de la Cámara y aliado cercano de la Casa Blanca. El viaje ha traído de vuelta a la superficie una lucha continua por el control de la investigación del comité sobre el papel de Moscú en las elecciones de 2016 en Estados Unidos.

Le Monde: El escándalo de los huevos con pesticida alcanza los mercados franceses

El caso de los huevos contaminados con el insecticida fipronil afecta a Francia. Después de afirmar inicialmente que no existía motivos para la preocupación, el Ministerio de Agricultura anunció el lunes 7 de agosto la existencia de trece lotes de huevos contaminados procedentes de los Países Bajos que se habían entregado en Francia "entre el 11 y 26 de julio ". El comunicado habla de dos centros de fabricación de productos con huevos, en Viena y en Maine-et-Loire, dijo el ministerio en un comunicado. La investigación está en marcha.