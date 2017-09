Prensa internacional: la paz en Colombia por la visita del Papa y el azote del huracán Irma

NYT: Todo lo que hay que saber sobre el huracán Irma

El huracán Irma es una de las tormentas más fuertes que se han registrado en el océano Atlántico; sus vientos sostenidos de más de 297 kilómetros por hora hicieron surgir el rumor de que se crearía una categoría 6 en la escala de huracanes, lo cual ya ha sido desmentido por expertos en el clima.

La tormenta de categoría 5 se enfila hacia Puerto Rico donde se espera que pase a solo 48 kilómetros al norte de San Juan, la capital. Está amenazando con causar estragos y destrucción en varias islas cercanas, incluyendo las Islas Vírgenes y La Española, el territorio que alberga a República Dominicana y Haití. Cuba también está amenazada por el meteoro. Para seguir las incidencias de este fenómeno natural puedes leer este trabajo especial.



The Guardian: Theresa May defiende nuevos controles de inmigración en la UE

Theresa May defendió la idea de crear nuevos controles a los nacionales de la UE según se informa en un documento que filtró el proyecto de planes de inmigración post-Brexit, diciendo que así se ayudarían a proteger los salarios del Reino Unido. Cuestionada por ello, May no se refirió directamente al documento del Ministerio del Interior que se filtró al Guardian , pero repitió su insistencia en que la migración ha deprimido los salarios de los trabajadores y ha hecho que los británicos ganen menos.



Le Monde: La visita del Papa a Colombia apoya el compromiso de la Iglesia a la paz

El Papa consigue una pequeña victoria incluso antes de aterrizar. El Ejército de Liberación Nacional acordó un histórico alto el fuego bilateral con el gobierno de Juan Manuel Santos. Durante semanas, los observadores esperaban que la visita del Papa empujase al ELN a la conciliación. Los últimos guerrilleros marxistas todavía activos están marcados por las huellas de la religiosidad en sus orígines. El lunes, el acuerdo fue alcanzado en Quito ( Ecuador ), que alberga siete meses de negociaciones de paz difíciles. El alto el fuego, por un período inicial de ciento dos días, entró en vigor el 1 er octubre. La Iglesia Católica y la ONU se asocian con el mecanismo de verificación del alto el fuego, junto con las partes en conflicto. Esta es la primera vez en cincuenta y tres años de lucha brazo ed el ELN firmó con el gobierno en un acuerdo de este tipo.