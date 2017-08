Prensa internacional: John F. Kelly impone disciplina militar en la Casa Blanca, incluso para Trump

NYT: Tres Días después, Kelly impone rigo militaren la Casa Blanca

En sus seis meses como secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly ha descrito la Casa Blanca como una de las organizaciones más atípicas que había visto. Ahora, de repente y con fuerza, el ex general de Marina está tomando medidas para "educar" a los habitantes de la Casa Blanca, incluso al propio Presidente Trump.



The Guardian: Trump a Peña Nieto en conversación privada: "simplemente, no digas que no vas a pagar el muro"

Donald Trump le dijo a Peña Nieto que su pedido de pago por un muro fronterizo con México era meramente una estratagema política y que su negativa a pagar no debería ser mencionada en público.

Truco de dos caras: el presidente dice una cosa en público, otra en privada. Un muro fronterizo pagado por México fue el tema de Trump en su carrera por la Casa Blanca, junto con las críticas a los mexicanos indocumentados por lo que dijo era su "predilección por el crimen".

Le Monde: El PSG confirma la compra de Neymar por 5 años

El delantero brasileño Neymar ha sido contratado por una duración de cinco años y dará una conferencia de prensa en el Parc des Princes el viernes a la 13 horas, según ha anunciado el club frances, que ha cerrado la transferencia más cara de la historia del futbol por 222 millones de euros.