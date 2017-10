Prensa internacional: 59 muertos y 527 heridos en uno de los peores tiroteos de Estados Unidos

NYT: 59 muertos y 527 heridos en el ataque en Las Vegas; el tirador guardaba un arsenal en la habitación de su hotel

Un hombre armado en un piso alto de un hotel de Las Vegas disparó largas ráfaga de disparos sobre un festival de conciertos al aire libre el domingo por la noche, dejando al menos 59 muertos, hiriendo a otros 527 y enviando a miles de sobrevivientes aterrorizados huyendo para cubrirse, en uno de los más mortíferos tiroteos masivos de la historia de Estados Unidos.

El video en línea del ataque cerca del Mandalay Bay Resort and Casino mostró la actuación de la cantante Jason Aldean en el Festival de Cosecha de la Ruta 91, un evento de tres días de música country, interrumpido por el sonido de los disparos. La música se detuvo y las víctimas comenzaron a caer.

La policía encontró al pistolero, a quien identificaron como Stephen Paddock , de 64 años, muerto en su habitación del hotel. Los investigadores siguen investigando los antecedentes del Sr. Paddock y buscando en su casa el lunes.



El Estado Islámico afirmó que el Paddock era uno de sus soldados, pero no proporcionó ninguna prueba de su reclamación. El FBI dijo que no había pruebas hasta el momento de que Paddock tuviera vínculos con ninguna organización terrorista internacional, y sus familiares dijeron que no había mostrado fuertes creencias políticas o ideológicas en sus interacciones con él.



Hablando en la Casa Blanca, el Presidente Trump condenó el tiroteo como un "acto de puro mal" y pidió que el país unión: "Nuestra unidad no puede ser destruida por el mal, nuestros lazos no pueden ser rotos por la violencia".

The Guardian: Muere el cantante Tom Petty por un paro cardiaco

El cantante estadounidense Tom Petty murió el lunes por la noche en el Centro Médico de la UCLA en Los Ángeles tras sufrir un paro cardiaco, dijo el gerente Tony Dimitriades. Según los informes, el cantante y compositor fue llevado al hospital de Santa Monica después de haber sido encontrado inconsciente en su casa de Malibu, pero no pudo ser revivido.



"Estamos devastados por anunciar la muerte prematura de nuestro padre, esposo, hermano, líder y amigo Tom Petty", dijo Dimitriades en nombre de la familia . "Murió pacíficamente a las 20:40, rodeado de familiares, compañeros de la banda y sus amigos".



El músico ganó fama como parte de Tom Petty y los Heartbreakers a finales de 1970. Sus mayores éxitos incluyen I Will not Back Down y American Girl.





Le Monde: Una investigación antiterrorista descubre un artefacto explosivo en París

Cinco personas, entre ellos algunos ya conocidos por los servicios de inteligencia, fueron detenidos después del descubrimiento, en la noche del viernes al sábado, de cuatro cilindros de gas y un dispositivo de encendido en un edificio del distrito XVI de París.

La sección antiterrorista de la Fiscalía de París ha abierto una investigación por asociación delictiva de delincuentes criminales. Alertada por un residente, la policía encontró las dos garrafas en el vestíbulo de un edificio y otras dos fuera, en la acera.