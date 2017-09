Prensa económica internacional: la Reserva Federal comienza a retirar bonos ante la expectación de los mercados

WSJ: La Fed, una década después de la crisis, planea reducir las ayudas

Después del estallido de la crisis, la Reserva Federal ha recurrido a una serie de campañas de estímulo para estabilizar la economía. Ahora la Reserva Federal está preparando el último movimiento para relajar su apoyo. El banco central probablemente anunciará el miércoles que comenzará a reducir lentamente su cartera de 4,2 billones de dólares de bonos hipotecarios y de bonos del Tesoro comprados durante y después de la crisis financiera. Lo hará pasivamente al permitir que algunos bonos maduren sin reemplazarlos el próximo mes.



Los mercados esperan expectantes las jugadas del Ban Central, pero algunos temen que todavía pueda todo salir mal. El banco central nunca antes tuvo un balance tan grande de bonos y la jugada supone para el banco entrar en arenas desonocidas. Si tiene éxito, el banco central cerrará silenciosamente un capítulo de un extraordinario experimento político que reducirá los costos de préstamos para los propietarios, las empresas y los consumidores, y servirá de modelo para otros bancos centrales que siguieron el ejemplo. Un paso en falso podría perturbar el crecimiento en un momento en que las grandes economías finalmente están expandiéndose en sincronía.





Bloomberg: El que fuera líder Toys ‘R’ Us, hoy en bancarrota por la competencia online

Toys "R" Us Inc. se declaró en bancarrota. Antes de presentarse en quiebra, la cadena aseguró más de $ 3 mil millones en financiamiento de prestamistas, incluyendo un sindicato bancario liderado por JPMorgan Chase & Co. y ciertos prestamistas existentes para financiar operaciones mientras la empresa se reestructura, según un comunicado de la compañía. La financiación está sujeta a la aprobación de la corte.

La compañía no anunció planes para cerrar tiendas, y aseguró que sus puntos de venta en todo el mundo continuarán con sus operaciones normales.



CNN Money: El primer ministro canadiense Justin Trudeau, en guerra con la estadounidense Boeing

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reiteró su amenaza de acabar con los lazos comerciales para comprar aviones de combate de Boeing, ya que considera "injustificada" la acción comercial del fabricante de aviones estadounidenses contra la empresa canadiense Bombardier. Añadió que si Boeing ( BA ) continúa la disputa conla canadiense, Canadá no comprará más aviones de combate F / A-18 Super Hornet de Boeing .

El acuerdo podría implicar la compra de 18 aviones a un costo de más de $ 5 mil millones, si todo saliese bien."No vamos a hacer negocios con una empresa que está tratando de demandarnos", dijo Trudeau el lunes en Ottawa después de una reunión bilateral con la primer aministro británico Theresa May. Bombardier ( BDRBF ) es la mayor empresa aeroespacial de Canadá.