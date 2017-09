Prensa económica internacional: las desavenencias Merkel-Macron sobre el presupuesto europeo común

WSJ: Berlín y París, dos visiones diferentes de una misma Europa

Detrás de las renovadas profesiones de amor entre Francia y Alemania, las diferencias opiniones sobre el futuro del euro están sobre la mesa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, está presionando por una ambiciosa profundización de los lazos entre los países europeos. Mientras que existen sectores que abogan por la creación de un ministro de finanzas europeo para que se gestiones un presupuesto común que pueda ayudar a los países en peligro (así lo defendió el ministro grieto Kathimerini), Alemania cree que el euro no está roto, que no necesita mucha fijación y se aleja del modelo francés e italiano y sus costosos costes de vida, que no supieron adaptarse a las exigencias de mercado.





Bloomberg: La economía noruega mejora con fuerza

Si el gobernador del banco central noruego Oystein Olsen está buscando respaldo para comenzar a normalizar la política monetaria después de años de estímulo récord, debería estar leyendo los periódicos. O mejor aún, podría echarle un vistazo al Índice de Noticias Financieras de Noruega, una gran herramienta de datos que recorre los medios financieros para obtener pistas sobre la economía. Ahora está mostrando, junto con otros indicadores, que la economía se está expandiendo por encima de la media.



Quizá lo más gratificante para el banco central es el hecho de que, a medida que la economía del mayor productor de petróleo de Europa Occidental salga del accidente petrolero, también está aumentando la evidencia de que Noruega ha encontrado nuevos apoyos, según Hilde Bjornland, en la Escuela de Negocios de Noruega que ayudó a desarrollar el índice.

"La recuperación ha sido fuerte", dijo Bjornland en una entrevista en Oslo. "Ahora estamos creciendo por encima del promedio, aunque hay cierta incertidumbre hacia el final de los datos".



CNN Money: El tren bala indio de 17 mil millones ¿acierto o despilfarro?

La India está construyendo un tren bala de 17.000 millones de dólares, pero puede ser lo último que necesita la vasta red ferroviaria del país. El trabajo para construir el enlace de alta velocidad entre la ciudad occidental de Ahmedabad y Mumbai, la capital financiera del país, comenzó oficialmente el jueves. El gobierno japonés cubrirá la mayor parte del costo inicial a través de un préstamo de $ 14 mil millones reembolsable durante 50 años. El primer ministro Narendra Modi y su homólogo japonés Shinzo Abe elogiaron el proyecto como un gran salto adelante para la India. Los críticos dijeron que los miles de millones se gastarían mejor para mejorar la envejecida y peligrosa red ferroviaria del país.