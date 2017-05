Resumen de prensa: Sánchez arrasa; Trump habla contra Irán en Arabia Saudí

Casi todas las portadas destacan a toda página la holgada victoria de Pedro Sánchez, de nuevo Secretario General del PSOE. La única excepción es El País, que deja la noticia en una foto y un durísimo editorial contra Sánchez y lleva a portada un borrador de la ley de ruptura de Cataluña.

Donald Trump ha iniciado su primer viaje fuera de Estados Unidos como presidente en Arabia Saudí, a quien ha vendido casi 100.000 millones en armamento.

ESPAÑA

El Mundo: Pedro Sánchez arrolla a Susana Díaz en las primarias del PSOE

Las bases se impusieron al aparato. Contra todo pronóstico, los militantes del PSOE dijeron no este domingo a la vieja guardia, no a los barones, no a Susana Díaz y no al «PSOE de siempre» que ella pretendía restaurar. Los 187.949 militantes socialistas se tomaron la revancha del bochornoso Comité Federal del 1 de octubre que tumbó al secretario general y de la abstención del PSOE para que Mariano Rajoy volviera a ser presidente del Gobierno.

El País: La independencia de Cataluña será inmediata si no hay referéndum

Con o sin referéndum. La Generalitat tiene ya preparado el mecanismo para activar la secesión inmediata de Cataluña del resto de España si el Gobierno central impide que se celebre la consulta para la independencia, prevista para finales de septiembre o principios de octubre. EL PAÍS ha tenido acceso al borrador secreto de la Ley de Transitoriedad Jurídica, la conocida como ley de ruptura. Se trata de un documento que aspira a funcionar como constitución provisional catalana durante el plazo de dos meses que, según recoge el mismo texto, tendría el Parlament para poner en marcha un proceso constituyente que desembocara en la "república parlamentaria" de Cataluña.

La Vanguardia: Sánchez se impone a Díaz y abre un periodo incierto en el PSOE y en la legislatura

Pedro Sánchez ha ganado las primarias del PSOE y será el futuro líder del partido. Con casi el 100% de los votos escrutados, Sánchez ha obtenido más del 50% de los sufragios, frente al poco menos del 40% de Susana Díaz y casi el 10% de Patxi López, según los resultados confirmados por el portavoz de la comisión gestora, Mario Jiménez.

El Confidencial: Sánchez arrolla a Díaz y gana el poder de un PSOE roto y con los barones en contra

Hace menos de una semana, Pedro Sánchez comentaba con un grupo de periodistas no solo que ganaría las primarias del PSOE. No. Anticipó que la diferencia sería clara, contundente, y para nada reñida ni al borde del sofoco, y que se impondría en todas las federaciones, a excepción de Andalucía, en la que la victoria se la adjudicaría Susana Díaz, y Euskadi, donde el tanto se lo apuntaría Patxi López. El exlíder derrochaba seguridad, una convicción total. Podía parecer una fanfarronada, un juego de despiste propio de una campaña electoral interna.

MUNDO

NYT: En Saudi Arabia, Trump se acerca a las naciones suníes a expensas de Irán

Mientras lo votantes en Irán bailaban en las calles, celebrando la reelección de forma clara de un presidente moderado, el presidente Trump se puso frente a una reunión de líderes de todo el mundo musulmán y pidió que aíslen a la nación que, dice, ha “azuzado los fuegos de los conflictos sectarios y el terror”.

The Guardian: Exclusiva: El libro de estilo interno de Facebook sobre sexo, terrorismo y violencia

Las reglas secretas y la guía de Facebook para decidir lo que sus 2.000 millones de usuarios pueden poner en el sitio web ha sido reveladas por primera vez en una investigación del The Guardian, que azuzará el debate sobre el papel que el gigante tiene en la ética de las redes sociales. The Guardian ha visto más de 100 manuales internos de formación, hojas de cálculo y diagramas de flujo que permiten echar un vistazo a temas como la violencia, los discursos de odio, el terrorismo, la pornografía, el racismo y las autolesiones.

Spiegel: La Casa Blanca de Trump: en el vértice del escándalo, el caos y lo absurdo.

La Casa Blanca se vuelve más caótica cada día. Ahora, un consejo especial se va a encargar de la investigación posible entre el equipo del presidente Donald Trump y Rusia. Pero la cuestión más importante es si Trump es mentalmente estable para ser presidente.