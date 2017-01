Resumen de prensa: presupuestos, tal vez en mayo; derrota de los republicanos en EE.UU.

Era urgente, pero no tanto. El Partido Popular prefiere esperar a la primavera para sacar los presupuestos del Estado, y aprovechar ese tiempo para tratar de acercar al PSOE, con quien obtendría la mayoría suficiente para sacarlos que, de momento, no conseguiría con Ciudadanos y PNV.

En Estados Unidos, los republicanos han sufrido su primera gran derrota del año, a pesar de tener mayoría total. Querían acabar con el Comité de Ética, y el clamor popular les ha obligado a dar marcha atrás.

ESPAÑA

El Mundo: La Udef acusa a altos cargos del PP de presionar en Moncloa a favor de los Pujol

La Policía Judicial acusa a altos cargos del PP de «presionar en La Moncloa» para conseguir financiación pública a la familia Pujol, con la que desarrollarían posteriormente contratos de obras de ingeniería amañados en países africanos. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha presentado ante la Audiencia Nacional un nuevo informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que implica al ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex secretario de Estado de Comercio Juan Costa, y al ex secretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella en la obtención de fondos públicos para la empresa Ibadesa, participada por Jordi Pujol Ferrusola y estrechamente vinculada con José Herrero de Egaña López del Hierro, sobrino del marido de la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

El País: En Comú Podem ve imposible un referéndum y reclama "elecciones ya"

“En Cataluña son necesarias unas elecciones ya.” Apenas 11 días después de la reunión unitaria en favor de la celebración de un referéndum, el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, ha lanzado este miércoles esa demanda a Carles Puigdemont. La ha argumentado por la situación política de Cataluña, con el Gobierno central rechazando de plano la convocatoria de la consulta y el catalán apostando por un referéndum unilateral que, para Domènech, sería la repetición del 9-N.

La Vanguardia: Rajoy se da tiempo para aprobar los presupuestos con el PSOE en mayo

Habrá que esperar a marzo o abril para que el proyecto de presupuestos del Estado de 2017 vea la luz. El Gobierno no tiene prisa, una vez que se han aprobado el techo de gasto, los objetivos de déficit y las medidas de estabilidad para cumplir con Europa. El retraso no será por voluntad propia aunque estratégicamente le pueda resultar conveniente a Mariano Rajoy. El Gobierno quiere agotar todas las posibilidades para que esas cuentas públicas tengan el apoyo del Partido Socialista, pese a que los mensajes que se lanzan desde todos los sectores del PSOE es que por mucho que se les espere los socialistas no aprobarán las cuentas de 2017.

El Confidencial: El soberanismo lanza 5.000 voluntarios para 'conquistar' Barcelona antes del referéndum

El independentismo catalán tiene una meta urgente: conquistar Barcelona y su área metropolitana. O eso o el anunciado referéndum puede pasar a mejor vida. Mientras que la Cataluña profunda ya es territorio soberanista, la capital y sus alrededores no acaban de dar apoyo a una aventura que, a estas alturas, nadie sabe cómo acabará. Por eso, el ‘procés’ depende mucho de la gran conurbación barcelonesa y ahí es donde van a poner el acento durante los próximos meses.

MUNDO

NYT: La Cámara de Representantes, bajo presión, se retracta de su intención de acabar con la Oficina de Ética

Se suponía que iba a ser una mañana triunfal para los republicanos de Capitol Hill, un momento para demostrar los méritos de un partido unificado en la era de Donald Trump. Pero, a mediodía, los líderes del partido tenían un mensaje para sus cargos: la cosa no iba bien. El día después de que los republicanos de la Cámara votaran para eliminar el cuerpo independiente de ética, los diputados volvieron a trabajar este martes y se encontraron sus oficinas repletas de mensajes de enfado de sus votantes, en medio de una irritación nacional.

The Guardian: Los republicanos de la Cámara abandonan los cambios para anular el supervisor de ética

Los republicanos de la Cámara han sido forzados a retractarse de forma humillante de su movimiento para anluar el supervisor de ética del Congreso. Los miembros han abandonado su plan para debilitar de forma severa la independiente Oficina de Ética del Congreso en una reunion de emergencia justo antes del comienzo de la sesión legislative en Capitol Hill, en Washington.

QZ: Todo lo que necesitas saber sobre la Feria de Consumibles Electrónicos CES, en menos de ods minutos

Afrontémoslo: muchas cosas saldrán de la Feria de Consumibles Electrónicos esta semana, y mucho ni siquiera saldrán del recinto ferial, y desde luego no llegará a los mercados. Pero hay valor en prestar atención a los primeros aparatos revelados, porque lo primero que se muestra en el CES puede fijar el tono de lo que se va a sacar en tecnología el resto del año.