Resumen de prensa: bronca a la Policía en el caso Pujol; Googlers contra Trump

Cada día tiene su afán, y un nuevo grupo o persona que se enemista con el nuevo presidente de Estados Unidos. La prohibición selectiva de viaje a los nacionales de siete países musulmanes ha desatado una tormenta global de enfado contra Donald Trump. Este ha despedido a la fiscal general, que había desafiado la prohibición.

En España, juez y fiscal abroncan a la Policía por “chapucera”.

ESPAÑA

El Mundo: El juez y la fiscal abroncan a la Policía por no acreditar las pruebas

El juez y la fiscal del caso Pujol han interrogado a destacados policías que han participado en la investigación para exigirles que acrediten el origen de la información con la que han elaborado sus últimos informes. A la vista de que las respuestas se han centrado en divagaciones, José De la Mata y Belén Suárez han llegado a abroncar a gritos a los agentes.

El País: Carmen Cervera amenaza con llevarse sus cuadros del Thyssen

Carmen Cervera, viuda del barón Thyssen, se llevará parte de su colección fuera de España si las negociaciones entre sus abogados y los del Ministerio de Cultura no logran renovar el acuerdo existente entre ambas partes, que expiró ayer, lunes. En total, se trata de 429 piezas, en su mayor parte de pintura europea, depositadas por la baronesa desde 1999 en régimen de préstamo gratuito, en virtud a un pacto con la Administración. De no llegarse a un acuerdo, el destino del conjunto, valorado en 800 millones de dólares (unos 750 millones de euros), aún no está claro.

La Vanguardia: Millo también internacionaliza el procés

Una de las actividades más habituales de la anterior delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna, era el encuentro habitual con miembros del cuerpo diplomático acreditado en España. Una actividad que el actual delegado, Enric Millo, no sólo continua sino que corrige y aumenta. Unas reuniones en las que, sin duda, también está presente el proceso soberanista catalán, en un orden del día marcado por los “temas de interés” que unen España con otros Estados. Una agenda que también contraresta la acción de internacionalización que lleva a cabo el Govern de la Generalitat.

El Confidencial: El efecto Trump impacta en BBVA: su beneficio se reduce en 300 millones anuales

Las amenazas de Donald Trump contra México empiezan ya a impactar en la cuenta de resultados de las empresas españolas que tienen inversiones en el país latinoamericano. Bank of America Merrill Lynch, uno de los mayores brókeres del mundo, ha comunicado que BBVA ganará 300 millones de euros menos debido al impacto que tendrá en su cuenta de resultado la incertidumbre generada por las advertencias del nuevo presidente de los Estados Unidos contra sus vecinos del sur. Una situación que ha llevado a la entidad americana a recortar sus previsiones de resultados de 2016 y de los dos próximos años.

MUNDO

NYT: Trump despide a la fiscal general en funciones que le había desafiado

El presidente Trump ha despedido a la fiscal general en funciones este lunes por la noche, eliminándola como la máxima oficial responsable de aplicar la ley, todo porque ha rechazado defender la orden ejecutiva de cerrar las fronteras de la nación a los refugiados y gente de países predominantemente musulmanes.

The Guardian: Theresa May se mantiene firme con la visita de Estado de Trump mientras miles de personas protestan

Theresa May defiende la decisión de invitar a Donald Trump en una visita de estado mientras miles de manifestantes han salido a las calles y más de 1,5 millones han firmado una petición para intentar frenar el viaje antes de que comience. La primera ministra ha dado la más corta de las respuestas a la tensión doméstica sobre la decisión del presidente de Estados Unidos de prohibir la entrada de viajeros de siete países de mayoría musulmana, insistiendo en que Reino Unido “lo hace de forma diferente”.

QZ: Los empleados de Google protestan contra la prohibición de inmigración de Trump saliendo de las oficinas por todo el mundo

Tras una ola de oposición de los líderes tecnológicos contra la prohibición de entrada decretada por Donald Trump los empleados de Google (Alphabet) de todo el mundo han salido a la calle en protesta. Al menos 2.000 de los 60.0000 empleados de la empresa se han sumado a la protesta en ocho de sus oficinas de todo el mundo, usando el hashtag de Twitter #GooglersUnite.