Resumen de prensa: El Rey emérito, en el ‘caso Pujol’; caos por la orden de Trump

Líderes normalmente moderados en público como Angela Merkel, otros como Francois Hollande, cuatro jueces y decenas de miles de personas en las calles de Estados Unidos afean en las últimas horas la orden ejecutiva de Donald Trump de prohibir la entrada de todos los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

En España, el juez del ‘caso Pujol’ ha incorporado al sumario notas que implican al Rey Juan Carlos en el caso.

ESPAÑA

El Mundo: Un sector de la Policía implica al Rey Juan Carlos en el 'caso Pujol'

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acaba de incorporar al sumario judicial del caso Pujol varias notas policiales internas que sostienen la existencia de una negociación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el ex presidente catalán Jordi Pujol. El objeto de estas supuestas conversaciones buscarían, siempre según estos informes, un trato judicial favorable para el clan catalán a cambio de que no desvele información sensible sobre Don Juan Carlos.

El País: La Audiencia multa a Òmnium y ANC por abuso de datos ideológicos

La Justicia ha sancionado a Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), las dos entidades soberanistas que han impulsado las diadas y manifestaciones separatistas estos años en Cataluña, con casi medio millón de euros por recoger datos no permitidos de miles de catalanes con fines ideológicos. La Audiencia Nacional acaba de denegar el recurso de esos colectivos contra una sanción de 400.000 euros de la Agencia de Protección de Datos por preguntar la ideología de esos ciudadanos y por si votarían a favor de la independencia. La Audiencia ordena la ejecución ya de la multa por la vía de apremio.

La Vanguardia: Ciudadanos romperá el pacto con el PSOE si Díaz deja la Junta andaluza

La decisión de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de entrar de lleno en la pugna de poder del PSOE y disputar a Pedro Sánchez y Patxi López la secretaría general socialista puede poner en peligro su pacto de gobierno con Ciudadanos. La dirección del partido que lidera Albert Rivera, en la que algunos sectores hace tiempo que reclaman endurecer su posición respecto a los socialistas andaluces, dará por roto su acuerdo con Díaz, vigente desde junio del 2015, si esta conquista la secretaría general del PSOE y hace sus maletas para trasladarse del sevillano palacio de San Telmo a la madrileña calle de Ferraz.

El Confidencial: La UDEF acusa a ex altos cargos de Aguirre de 'trocear' ayudas para favorecer a Ausbanc

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acaba de entregar un nuevo informe en la Audiencia Nacional sobre la presunta trama de extorsión de Manos Limpias y Ausbanc que acredita que la falsa organización de consumidores que presidía Luis Pineda recibió subvenciones públicas ilegales por valor de 6.286.772 euros. Según el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, durante al menos dos ejercicios, Ausbanc habría contado con la colaboración de dos altos cargos de la Comunidad de Madrid que fraccionaron subvenciones para poder entregárselas a dedo.

MUNDO

NYT: Viajeros atrapados y protestas que crecen, consecuencias de la orden de Trump

La orden de Trump de cerrar Estados Unidos a los refugiados y personas de ciertos países predominantemente musulmanes ha provocado que haya viajeros por todo el mundo atrapados, protestas que crecen y una ansiedad creciente en el propio partido del presidente Trump. Todo esto ha provocado una crisis a los pocos días de comenzar su administración. La Casa Blanca ha retirado parte de la prohibición de Trump sobre os visitantes de siete países alegando que no puede aplicarse a aqellos con permiso de residencia en Estados Unidos, las green card.

The Guardian: Theresa May siente la presión sobre la prohibición de viajar mientras Donald Trump se mantiene firme

Theresa May se enfrenta a una revuelta entre sus propios diputados por su resistencia a condenar la prohibición de Donald Trump de las llegadas de países predominantemente musulmanes y su deseo de seguir adelante con la visita de Estado del presidente de Estados Unidos. Trump se ha negado a dar marcha atrás a su controvertida orden ejecutiva, a pesar de la ira global creada, el caos en los aeropuertos de Estados Unidos y los choques entre la administración y su propio sistema legal.

QZ: La guía de la A a la Z hacia de la respuesta negativa de Silicon Valley contra la prohibición de viaje de Trump

La orden para prohibir a los ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana entrar en Estados Unidos ha levantado a la oposición por todo el país. Algunos de los más críticos han venido de Silicon Valley, que ha sido anteriormente condescendiente con la elección del presidente de Estados Unidos Donald Trump.