Resumen de prensa: Financiación ilegal de la campaña de Rajoy; tensión por el ‘rusiagate’

Hay noticias que suenan a ya escuchadas, pero son nuevas. Este jueves se ha sabido que la Guardia Civil ha encontrado pruebas de financiación ilegal de las campañas electorales del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

El mundo económico, en tensión máxima por la crisis política total en Estados Unidos a colación del Rusiagate de Trump.

ESPAÑA

El Mundo: La UCO desvela financiación ilegal en las campañas de Aguirre y Rajoy

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha destapado cómo durante años se financiaron ilegalmente las campañas del PP en Madrid. El partido presidido por Esperanza Aguirre cometió «numerosas irregularidades, muchas de ellas de relevancia penal, que suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar, como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y un grado aceptable de pluralismo político», dicen los informes sobre el caso Púnica.

El País: Susana Díaz: “La obligación de un secretario general es unir al partido”

Susana Díaz (Sevilla, 1974) no cree que el PSOE vaya a salir fracturado de este proceso de primarias y esquiva los ataques directos a sus rivales. En su declaración de intenciones, sin embargo, puede leerse entre líneas qué cree que se hizo mal en los últimos dos años. No piensa que un líder deba pedir lealtad, sino propiciarla. Y su primera obligación, apunta, es unir al partido. Reivindica el legado de Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero porque los errores no se ocultan renunciando a los méritos, dice. Díaz aspira a que el PSOE vuelva a ser un partido de mayorías amplias.

La Vanguardia: Díaz y Sánchez se contraprograman en Sevilla para medir sus fuerzas

Sevilla tiene un color especial y el PSOE lo sabe y por eso dos de los candidatos a su Secretaría General, Susana Díaz y Pedro Sánchez, cerrarán hoy a la misma hora y casi en el mismo lugar sus respectivas campañas para las elecciones internas. A orillas del Guadalquivir, en torno a las 19.30 horas, en un día espléndido de primavera y con un olor a azahar asegurado, el apoyo de la federación andaluza, que actualmente ocupa 22 escaños en el Congreso de los Diputados de los 82 asientos socialistas, es crucial para ambos aspirantes.

El Confidencial: Alta tensión en el sanchismo: temen juego sucio si Ferraz no garantiza el voto secreto

Los afines a Pedro Sánchez no se fían de la gestora y los nervios se adueñan ya de cara al domingo 21 de mayo. Este jueves hubo un intercambio de advertencias y un cruce de reproches entre los sanchistas y Ferraz a cuenta de un asunto que consideran clave. El acuerdo de todas las candidaturas y la gestora fue que el voto se realice de forma secreta, en urna y con todas las papeletas dentro de las cabinas. Así se notificó ayer de nuevo en un comunicado desde Ferraz tras una jornada tensa.

MUNDO

NYT: Comey, inquieto por Trump, se dice que quería mantenerle a distancia

El president Trump ha llamado al director del FBI, James B. Comey, semanas después de que tomara posesión y le preguntara cuándo las autoridades federales iba a decir que Trump no estaba siendo personalmente investigado, según dos personas que asistieron a las reuniones.

The Guardian: ‘Podría haber muerto’: Cómo los guardaespaldas de Erdogan convirtieron una protesta en una pelea

Primero vio que las cosas se ponían violentas fuera de la residencia del embajador de Washington cuando vino un grupo de hombres en trajes ajustados y corbatas finas que se acercaban a un pequeño grupo de manifestantes que se habían reunido para protestar por la visita del presidente Recep Tayyip Erdoğan.

QZ:Trump renegociará el “peor acuerdo comercial de la historia” pero no dice como lo va a hacer mejor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha repetido que el Acuerdo Comercial de América del Norte, Nafta, es “el peor acuerdo comercial” de Estados Unidos y, posiblemente, de todo el mundo, pero no ha firmado lo que debe ser cambiado. Hoy, la administración ha notificado oficialmente al Congreso que pretende renegociarlo.