Resumen de prensa: López candidato a líder socialista; Trump: la UE es un “vehículo” alemán

Con permiso de Bárcenas, que habla hoy en el juicio de la Gürtel, el tema del día, y el asunto al que los diarios ceden sus portadas, es la candidatura a Secretario General del PSOE de Patxi López. El socialista vasco ha sido el primero en dar el paso para “coser” a un partido roto, pero no es el candidato de Pedro Sánchez, apoyado por la militancia crítica frente a Susana Díaz, la eterna contendiente que nunca se presenta.

Donald Trump sigue diciendo cosas que fruncen ceños. Anoche, que el Brexit es una gran cosa porque la Unión Europea no es más que un “vehículo” de Alemania.

ESPAÑA

El Mundo: Pedro Sánchez a Patxi López: "No tiene sentido que haya tres candidaturas"

La llamada más importante de las más de 40 que hizo Patxi López el sábado para comunicar que iba a presentar su candidatura para liderar el PSOE fue a Pedro Sánchez. La conversación fue «intensa», «sincera» y «cordial», según fuentes conocedoras de la misma. En ella, Sánchez trasladó a López que piensa que «no tiene sentido que haya tres candidaturas», explicaron a EL MUNDO dos personas que han conocido el contenido de la conversación.

El País: Patxi López: “Los militantes quieren elegir, no voy a participar en un apaño”

Patxi López (Portugalete, Bizkaia; 1959), expresidente del Gobierno vasco, con el apoyo del PP; ex líder de los socialistas vascos, exresponsable de Acción Política de la ejecutiva de Pedro Sánchez; expresidente del Congreso y actual diputado nacional por Bizkaia, ha sorprendido a su partido, el PSOE, al adelantar a todos los posibles candidatos a la secretaría general de su partido en el anuncio de su candidatura. A su favor tiene el crédito y la buena acogida que goza entre dirigentes y cuadros de su partido, vayan o no a apoyarle. Su primera tarea es convencer a los militantes de que él no es el representante del “sector crítico”; ni forma parte de una operación que concluirá con su retirada para pactar con la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. “Yo no me presento para participar en un apaño; los militantes tienen que elegir, si no, será un cierre en falso, como los dos anteriores congresos, que fueron fallidos”.

La Vanguardia: PUIGDEMONT Y URKULLU, AUSENTES El Gobierno da a la conferencia de presidentes pleno carácter decisorio

Acuerdos concretos, diez en total, con calendario de cumplimiento, y temas que van de la financiación autonómica al pacto nacional sobre educación, será el resultado de la celebración mañana de la sexta conferencia de presidentes, con la que el Gobierno de Mariano Rajoy trata de institucionalizar la multilateralidad en la relación entre el Gobierno del Estado y el de las comunidades autónomas. Una conferencia en la que, salvo sorpresas de última hora, quedarán vacías dos sillas, la del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la del lehendakari, Íñigo Urkullu. Pero el Ejecutivo de Rajoy no quiere que la reunión esté marcada por estas ausencias, sino por el calado de los acuerdos y la incidencia en la vida de los ciudadanos de todas las autonomías.

El Confidencial: La banca tendrá que asumir todo el impacto de las cláusulas suelo en las cuentas de 2016

Los bancos ya saben cuánto van a tener que apuntarse en sus cuentas de 2016 para cubrir el impacto potencial de la devolución de las cláusulas suelo: todo. Según varias fuentes del sector, los auditores se han puesto de acuerdo para exigir a todas las entidades que provisionen el máximo riesgo potencial de golpe y contra la cuenta de resultados, lo que significa que los beneficios se reducirán notablemente (o las pérdidas aumentarán). Aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de las entidades tenían provisionada ya una buena parte de este impacto, con lo que les queda por anotarse solo una parte.

MUNDO

NYT: Trump provoca un contragolpe con su ataque a un icono de los Derechos Civiles

Días antes de su inauguración, el presidente electo Donald Trump esá envuelto en un choque de alto nivel con uno de los líderes afroamericanos más prominentes, disparando la furia de un sector del electorado que ya le tiene por un presidente polémico. Las críticas de Trump al representante John Lewis de Georgia, ampliamente admirado por el movimiento de derechos civiles, ha provocado que líderes demócratas digan que no van a asistir a su inauguración este viernes.

The Guardian: Primera entrevista de Trump en Reino Unido tras su elección: Brexit es “una gran cosa”

Donald Trump ha loado Reino Unido como “inteligente” por querer salir de la Unión Europea que él cree que está dominada por Alemania y a punto de colapsar, en una entrevista con el ex contendiente Tory Michael Gove. El presidente electo ha prometido lanzar un acuerdo con Reino Unido “rápidamente” después del Brexit y dijo que puede entender que los votantes eligieran salir en el referéndum del año pasado. “Miras a la Unión Europea y es Alemania. Básicamente es un vehículo para Alemania. Por eso Reino Unido fuetan inteligente en salir”, ha dicho a Gove.

QZ: Pekín quiere machacar a los jóvenes activistas de Taiwán y Hong Kong que intentan formar grupo juntos

Pretendía ser una pequeña reunión de grupos políticos de nueva formación en Hong Kong y Taiwán – y de hecho el encuentro de dos días que terminó el 8 de enero en Taipei podría haber pasado inadvertido, si un grupo de personas con lazos a la mafia local y al Partido Comunista Chino no hubiera decidido atacar violentamente a los participantes.