Un representante del partido gubernamental dice que Grace Mugabe ya no está en Zimbabue

Nick Mangwana, representante del partido gubernamental zimbabuense ZANU-PF, ha asegurado este miércoles que le han informado de que la primera dama, Grace Mugabe, ya no se encuentra en Zimbabue, después del golpe de Estado llevado a cabo por las Fuerzas Armadas y que ha supuesto el confinamiento del presidente del país, Robert Mugabe, en su residencia oficial.

En declaraciones a la cadena BBC, Mangwana ha señalado que le han comunicado que la primera dama ha abandonado Zimbabue. La esposa del presidente de Zimbabue aspiraba a ser su sucesora en la Presidencia y cuenta con el respaldo de la facción llamada G40, enfrentada a los partidarios de que el elegido para asumir el mando del país fuera Emmerson Mnangagwa, que fue cesado por Mugabe como vicepresidente del país el 6 de noviembre.

Un político opositor ha contado a la BBC que la primera dama ha huido a Namibia. Mangwana ha asegurado que Grace Mugabe tiene ahora un "papel insignificante" en el partido gubernamental ZANU-PF y ha señalado que solo tenía poder en la formación por ser la esposa del mandatario. "Ella ha asumido un puesto mayor del que debería tener", ha añadido.

Las diferencias entre Grace Mugabe y Emmerson Mnangagwa han sido el origen de la crisis política que ha derivado en el golpe de Estado que han puesto en marcha las Fuerzas Armadas zimbabuenses en las últimas horas, después de que el jefe de Estado Mayor, el general Constantino Chiwenga, asegurara el lunes que los militares no permitirían que se llevara a cabo una "purga" de excombatientes que participaron en la liberación del país.

Mangwana ha dicho que Grace Mugabe ha sido desalojada para permitir que el partido gubernamental, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) pueda organizar un congreso sin ninguna interferencia.

El representante de ZANU-PF en Reino Unido ha admitido que no es normal que el Ejército se haga con el poder en una democracia pero también ha subrayado que la situación actual en Zimbabue no tiene nada de normalidad. "Tenemos un presidente de 93 años, lo que no es normal, y no tenemos nuestra propia moneda", ha explicado.

Mangwana ha afirmado que Mugabe sigue siendo todavía el presidente del país porque las Fuerzas Armadas no han suspendido la Constitución y el poder sigue estando en manos del Gobierno civil. En este sentido, ha asegurado que Mugabe presidió el martes una reunión gubernamental como mandatario.