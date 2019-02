El reportero Eddy López denuncia el "asedio" del Gobierno a la prensa en Nicaragua, su "enemigo número uno"

El periodista nicaragüense Eddy López ha denunciado este viernes el "asedio" al que se ven sometidos los periodistas en Nicaragua como consecuencia de una campaña orquestada por el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que ha situado a los reporteros y los medios independientes como su "enemigo número uno".

"La situación de la prensa en Nicaragua es crítica. Está siendo asediada. Los periodistas están siendo amenazados de muerte. Están siendo encarcelados. Están confiscando los medios de comunicación. Han tratado de que los últimos programas de noticias no se sigan transmitiendo. Han quemado radios", ha explicado, en una entrevista concedida a Europa Press, el corresponsal del diario 'La Prensa' en la región nicaragüense de León.

Tras recordar el "asesinato" del periodista Ángel Gahona, López, que ha sufrido personalmente el acoso, las amenazas de muerte e incluso la intimidación por parte de un hombre armado, ha subrayado que los periodistas sufren "un asedio constante". "Te arrebatan los equipos de trabajo. No puedes andar con celular, con una grabadora, con una cámara porque te la quitan. Te golpean. No se puede ejercer el periodismo en estos momentos en Nicaragua", ha explicado.

MÁS DE 60 PERIODISTAS EXILIADOS

López ha asegurado que "más de 60 periodistas se han exiliado por el temor a ser encarcelados y por el temor a ser asesinados". "El periodismo independiente o los medios de comunicación son el enemigo número uno del sistema de Daniel Ortega", ha afirmado.

Asimismo, ha dejado claro que en Nicaragua en la actualidad no se puede ejercer el periodismo porque cuando se trabaja los periodistas son señalados y acosados. "No podemos hacer periodismo porque si lo hacemos, nos acusan y nos señalan de incitar al odio, de terrorismo, de periodista golpista, de periodistas desestabilizadores del Gobierno, de motivar a la violencia", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que hay periodistas destacados que han tenido que abandonar el país y ha mencionado el caso concreto de Carlos Fernando Chamorro, que dirige el medio El Confidencial y que tuvo que "exiliarse". "Le confiscaron sus propiedades, donde se encontraban los estudios de producción televisiva, la sala de redacción. Entraron sin orden judicial", ha relatado.

SU PERIÓDICO DEJARÁ DE PUBLICARSE POR NO PODER IMPRIMIRSE

La campaña del Gobierno contra la prensa pasa también, según ha explicado, por dejar a los medios independientes sin opciones de prosperar económicamente. En concreto, ha denunciado que el Gobierno está reteniendo en la aduana desde hace tiempo una "materia prima" que el diario 'La Prensa' necesita para su edición en papel. "Si no liberan este material, ya no va a circular el periódico. Puedo decir que a corto plazo, en junio ya no va a haber periódico impreso en Nicaragua", ha indicado.

López ha dicho que la represión contra la prensa independiente parte de "todo el sistema", empezando por la Policía. "La Policía amenaza, te quita el teléfono, te echa preso, te investiga, te ve los contactos. En Nicaragua está prohibido el espionaje y hay espionaje. Te interceptan las llamadas. No puedes hacer periodismo, eres encarcelado", ha explicado.

Ante la pregunta de quién es el responsable de las acciones contra periodistas y medios, ha asegurado que es el propio presidente Ortega el que dirige la represión. "Lo hace hasta el mismo presidente. Le ha dicho a la prensa que es mentirosa. La ejecutan (la represión) los paramilitares que ellos organizaron", ha asegurado.

DENUNCIA QUE NO SE PUEDEN CUBRIR NI LOS ACTOS OFICIALES

López ha dicho que los periodistas no pueden cubrir manifestaciones pero tampoco actos oficiales. "Si vas a un acto público, no puedes porque te expulsan del lugar. Te quitan los equipos de trabajo. Te amenazan. Te dicen que dejes la profesión, que te dejes de involucrar. Lo hace la Policía, lo hacen los paramilitares, lo hacen los agentes de la seguridad del estado", ha denunciado.

En su caso, López ha contado que comenzó a sufrir acoso cuando empezó a "documentar" los "asesinatos" y las "violaciones de Derechos Humanos". "Eso es motivo para que en una primera instancia a mí me amenazaran de muerte por las redes sociales", ha indicado.

Además de las amenazas, agentes de Policía le fotografiaron cuando trabajaba en la calle, una actitud que él denunció públicamente y en los medios. Posteriormente le destrozaron su vehículo y le robaron su material de trabajo y, en septiembre de 2018, un hombre armado le amenazó apuntándole con una pistola. "Se bajó uno, mientras el otro está en la moto, y con un arma, con una pistola, me apunta y me dice: 'Deja de joder, deja de estar informando mentiras'", ha denunciado.

López ha asegurado que en Nicaragua hace tiempo que "no hay democracia", no existe separación de poderes ni "poderes independientes" y las elecciones vienen determinadas por los "fraudes electorales".

El reportero nicaragüense ha asegurado que la prensa independiente lleva años denunciando "un número sin fin de errores" del Gobierno de Daniel Ortega y que, tras la reforma de la Seguridad Social el 18 de abril de 2018, documentó toda la represión contra los manifestantes, lo que llevó al Gobierno a aumentar su "represión" contra los periodistas.

"Se documentó que fue la Policía, fue el Gobierno, fueron paramilitares los que asesinaban a los estudiantes, los que asesinaban a manifestantes, a los que se levantaban contra el Gobierno. Eran asesinados", ha recalcado.

En este sentido, ha asegurado que hoy por hoy es imposible manifestarse en Nicaragua porque el Gobierno no lo permite y por "el aparataje de armamento" que ha usado el Ejecutivo contra los manifestantes en 2018. "No te puedes manifestar como contempla la Constitución. No puedes ni siquiera cantar el himno nacional, ni siquiera portar una bandera de tu propio país porque ya eres un terrorista. La prensa ha denunciado todo eso", ha señalado.

Tras reconocer la "valentía" de los ciudadanos que han grabado vídeos con las agresiones y ataques de agentes y paramilitares, López ha denunciado las campañas de acoso contra periodistas nicaragüenses en redes sociales.

"Ellos utilizan un término para los periodistas que es plomo. Es un sinónimo de las muertes para los periodistas. En las redes sociales te ubican, te dan el nombre. Te dicen: Vas a ser encarcelado. Pronto va a llegar tu día. Vas a ver cuando te encontremos. Sos un cobarde. Estás mintiendo. Esa es la retórica de todos los días en las redes sociales", ha explicado.

"Hay periodistas que lo puedo asegurar, he hablado con muchos, hay periodistas que se están muriendo de hambre porque ya no hay radio, no hay medio de comunicación que te permita tener un programa porque temen que te cierren la radio", ha concluido.

López se encuentra en España estos días con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que este viernes ha denunciado los ataques a la libertad de prensa en Nicaragua durante la presentación de su informe anual.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de RSF, Alfonso Armada, ha mostrado su preocupación por la situación de la prensa en Nicaragua y también en Venezuela y por la "tendencia creciente" de convertir a los periodistas "en enemigos del pueblo", una fórmula que ha "acuñado con bastante éxito" el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Sin información independiente, los ciudadanos están a merced del autoritarismo y de las mentiras. Nuestra petición es que se permita a los periodistas que trabajen con todas las garantías y que no se les persiga por ser periodistas", ha subrayado.