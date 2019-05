Los talibán reiteran a EEUU que abandone el país como condición para hablar con el Gobierno afgano

Ambas partes, según una declaración posterior del grupo insurgente, "intercambiaron pareceres de cara a una solución pacífica del conflicto", informa la cadena afgana Tolo News.

Baradar ha puntualizado ante el enviado norteamericano que los talibán mantienen intactas sus demandas, que pasan por la "retirada completa" de las fuerzas estadounidenses del país y la garantía de que el territorio afgano no volverá a ser escenario de conflictos "entre terceros países".

Los talibán insisten en que no habrá avances en otras cuestiones hasta que no queden satisfechas ambas peticiones. "Si la retirada de tropas se cumple, creo que comenzará el diálogo interafgano", ha opinado el antiguo miembro de los talibán y analista Sayed Akbar Agha, a pesar de que el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, reiteró en una entrevista con el medio 'The Hill' que su país prefiere un futuro gobierno afgano de coalición sin la presencia de insurgentes.

Este diálogo interafgano es una forma velada de hablar de las posibles conversaciones entre los talibán y el Gobierno de Kabul, a quien los insurgentes no reconocen de momento como parte negociadora el entender que son un títere de Estados Unidos. El caso, no obstante y según el también analista Mushtaq Rahin, es que los talibán "saben que este diálogo es necesario, pero deben contar con garantías de que va a arrojar resultados".

En este sentido, la labor de terceros países como Indonesia, cuyo gobierno ha mantenido en las últimas horas conversaciones con EEUU y los talibán, como el Consejo de la Paz afgano, podrían ser instrumentales en un futuro, según el jefe de la secretaría adjunta del organismo, Mohamad Umer Daudzai. "Me parece que esta jirga, esta asamblea, sería un comienzo lógico para el proceso de paz", ha añadido.