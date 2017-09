El régimen sirio alega que "no ha usado ni usará" armas químicas contra la población

El embajador de Siria ante las oficinas de Naciones Unidas en ginebra ha enviado una carta al presidente del Consejo de Derechos Humanos para responder a estas acusaciones. Según los investigadores, las fuerzas del Gobierno han empleado en más de 20 ocasiones armas químicas desde que estalló la guerra en 2011.

"Siria afirmó que no ha usado y no usará gases tóxicos contra su pueblo porque ya no los tiene y considera que el uso de este tipo de gases es un crimen moral que merece ser condenado", reza un texto divulgado este viernes por la agencia de noticias oficial SANA.

Damasco ha lamentado la "insistencia" de la Comisión de Investigación de la ONU por señalar a las fuerzas de Al Assad como responsables de ataques químicos y ha acusado a estos expertos de extralimitarse de forma "flagrante" en su mandato, al inmiscuirse en competencias que teóricamente le corresponden a otros comités y organizaciones.