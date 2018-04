El 'sí' a la reforma del aborto en Irlanda aventaja en 19 puntos al 'no'

La octava enmienda de la Constitución, aprobada en 1983, consagra el derecho a la vida tanto de la mujer gestante como del feto, lo que ha limitado la aprobación de leyes en un país que tradicionalmente ha sido considerado uno de los más conservadores del continente.

Una encuesta de MRBi para 'The Irish Times' recoge este viernes que el 47 por ciento votarán a favor de la revisión constitucional, mientras que el 28 por ciento dirá 'no'. Un 20 por ciento de las personas entrevistadas se ha mostrado indecisa, por lo cual, tal como reza el editorial del periódico, "no puede darse nada por sentado".

De hecho, un sondeo publicado en enero situaba en el 56 por ciento la proporción de los partidarios del 'sí', mientras que los reacios a cambiar la legislación actual representaban el 29 por ciento del total.

El último estudio también refleja una diversidad de opiniones en función de determinados valores sociales, de tal forma que la población joven, las mujeres y los residentes en zonas urbanas son 'a priori' más proclives a respaldar la derogación de la enmienda en la consulta de mayo.