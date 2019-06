Estas han sido las principales noticias del miércoles

El PSOE no descarta el escenario de sacar adelante la investidura con la abstención de fuerzas independentistas catalanas, pese a que ésa no es su preferencia, como venían trasladando en los últimos días afirmando que no quieren hacer descansar la gobernabilidad de España en estas formaciones.

Así lo ha expresado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha señalado que el propósito de Sánchez es salir investido en primera vuelta por mayoría absoluta y, si no lo consigue, obteniendo más 'síes' que 'noes' en segunda vuelta. ¿Incluyendo a los independentistas?, le han preguntado. "Incluidos los 350 diputados que nos merecen la misma consideración y cuentan exactamente lo mismo", ha dicho.

El propio Ábalos ha manifestado en numerosas ocasiones que preferiría el apoyo de Ciudadanos al de los independentistas en una investidura, pero sus palabras este miércoles llegan un día después de que tanto PP como Ciudadanos hayan rechazado la petición que les lanzó el PSOE: facilitar con su abstención la investidura de Sánchez para evitar que ésta dependa de los independentistas.