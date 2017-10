La ministra principal escocesa aplaza un nuevo referéndum de independencia hasta que se aclare el Brexit

El Partido Nacionalista Escocés (SNP) de Sturgeon respaldó este verano impulsar un nuevo referéndum, aunque no se mencionaron plazos concretos. "No voy a darle mayor importancia a los plazos hasta que el Brexit y los términos del Brexit estén más claros. Hasta que tengamos un horizonte claro a la vista de lo que significa todo esto par Escocia", ha afirmado Sturgeon en una entrevista con la BBC. "Consideraremos de nuevo los plazos cuando lo tengamos más claro", ha apostillado.

En cualquier caso, Sturgeon ha destacado que la opinión sobre la relación futura entre Reino Unido y la UE ha cambiado desde las últimas elecciones de junio, cuando el Partido Conservador de la primera ministra Theresa May perdió la mayoría absoluta. "Sería un acto de estupidez monumental para Reino Unido salirse del mercado único", ha afirmado.

Además, Sturgeon se ha referido a la cuota que el Gobierno británico especula con aplicar a los comunitarios residentes en Reino Unido y se ha comprometido a que el Gobierno escocés cubrirá esa cuota para los ciudadanos de la UE que trabajen en el sector público en Escocia.

"Vamos a pagar por los trabajadores del sector público. ¿Por qué? Porque ayuda a los individuos, nos ayuda a mantener trabajadores vitales del Sistema Nacional de Salud y los servicios públicos y deja claro a los ciudadanos de la UE que queremos que se queden y les damos la bienvenida", ha argumentado.

En cuanto a la cuestión de Cataluña, Sturgeon no ha querido anticipar su reacción a una posible declaración de independencia catalana. "Reconocemos las decisiones y declaraciones que se han hecho, pero no voy a especular sobre lo que ocurrirá en Cataluña antes de que ocurra. No está bajo mi control. No soy yo quien debe decidir cuál es el mejor futuro para Cataluña", ha indicado.

Así, ha hecho un nuevo llamamiento al diálogo. "Pienso que es el momento de que el diálogo sustituya a la confrontación (...). No puedes decir que el derecho de la gente a decidir su futuro es ilegal en toda circunstancia", ha apuntado.

Este domingo comienza en Glasgow el 83º Congreso del SNP. La cita durará tres días y en ella se debatirá la posibilidad de impulsar una nueva consulta secesionista o, como defiende la mayoría, concentrarse en las políticas antiausteridad para consolidar la base de votantes de la formación. En las elecciones de junio, el SNP perdió 21 de los 56 escaños que controlaba en 2015.