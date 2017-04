Los 100 primeros días de Trump en 10 tuits

Donald Trump cumple este sábado sus primeros 100 días como presidente de Estados Unidos y, desde que se instaló en la Casa Blanca, ha utilizado Twitter para dar su opinión sobre todo tipo de cuestiones. En teinteresa.es hemos repasado sus tuits para rescatar aquellos que han marcado el rumbo de sus primeros días de legislatura.

1. Trump ponía su primer tuit al grito de “hacer América grande de nuevo”. Además, el mismo día de su investidura, publicaba en Twitter que no se trata de un traspaso de poder entre partidos o de una administración a otra, sino de Washington D.C. a los americanos y aprovechaba para promover la economía nacional: “Compra americano, contrata americanos”.









2. “¡Construiremos el muro!", publicaba Trump en Twitter para continuar con una cuestión ampliamente comentada durante su campaña. Al día siguiente, además, hacía hincapié en que lo pagaría México.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de enero de 2017









3. Pocos se libran de la crítica de Trump en Twitter aunque especialmente polémica fue la que le hizo a Arnold Schwarzanegger, su sustituto como presentador de El Aprendiz: “Sí. Arnold Schwarzenegger hizo realmente un mal trabajo como gobernador de California y peor aún en The Apprentice (...) ¡pero al menos hizo un gran esfuerzo!”

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de febrero de 2017









4. Tras firmar el decreto ejecutivo que prohibía la entrada a EEUU de personas procedentes de Irán, Siria, Irak, Somalia, Sudán, Yemen y Libia, países de mayoría musulmana, Trump escribió “debemos mantener al diablo fuera del país”.

We must keep "evil" out of our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de febrero de 2017









5. El presidente de Estados Unidos publicó una serie de tuits acusando a su predecesor, Barack Obama, de intervenir sus teléfonos durante las elecciones estadounidenses: "¡Terrible! Acabo de enterarme de que Obama tenía mis 'comunicaciones intervenidas' en la Torre Trump justo antes de la victoria.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017









6. Trump ha explotado contra los medios que considera “deshonestos” en numerosas ocasiones.









7. Trump insistía en su nuevo plan de salud y cumpliendo con su promesa electoral publicaba lanzaba el siguiente tuit: "ObamaCare explotará y todos nos uniremos y montaremos un gran plan de salud para LA GENTE. No se preocupen!"

ObamaCare will explode and we will all get together and piece together a great healthcare plan for THE PEOPLE. Do not worry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de marzo de 2017









8. Trump daba su enhorabuena a los militares que participaron en el ataque a Siria contra el régimen de Bashar al Asad, quien posee armas químicas y las usó el 4 de abril en un bombardeo que dejó más de 80 muertos.

Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de abril de 2017









9. La tensión de Estados Unidos con Corea del Norte ha protagonizado el panorama nacional de las últimas semanas. Con este tuit Trump aseguró que si China no colaboraba, Estados Unidos se encargaría de resolver los problemas.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de abril de 2017









10. Con el objetivo de relajar las relaciones internacionales que han mantenido en alerta al mundo, Trump aseguró hace unos días que las cosas están bien entre Rusia y Estados Unidos.

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de abril de 2017