Se publica la primera edición del New York Times

The New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York por Arthur Ochs Sulzberger Jr., que se distribuye en los Estados Unidos y muchos otros países. Desde su primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta 2012, el periódico lo ha ganado 108 veces.

Es propiedad de The New York Times Company, que también posee otras 40 publicaciones, incluyendo el International Herald Tribune y el Boston Globe. El diario es afectuosamente llamado la «Dama Gris» (Gray Lady, en inglés) y es considerado, por muchos, el diario por excelencia de los Estados Unidos.

Fundado tal día como hoy en 1851

The New York Times fue fundado el 18 de septiembre de 1851 por Henry Jarvis Raymond y George Jones. Raymond también fue director fundador de la AP en 1856. Adolph Ochs adquirió el Times en 1896 y, bajo su dirección, adquirió renombre internacional. En 1897 ideó el lema del periódico, «All The News That's Fit To Print» («Todas las noticias aptas para ser publicadas»), que suele interpretarse como un ataque a sus competidores neoyorquinos (el New York World y el New York Journal America) conocidos por su amarillismo. Luego de mudar la sede del diario a una nueva torre en la calle 42, el área tomó el nombre de Times Square en 1904. Nueve años después, el Times abrió un anexo en el 229 de la calle 43, su actual sede, vendiendo finalmente la torre Times en 1961. En 1971 empezó a publicar los llamados Pentagon Papers (papeles del Pentágono), una serie de documentos secretos del gobierno estadounidense que contenían la historia de la implicación de Estados Unidos en Vietnam entre los años 1945 y 1967. La publicación de estos documentos causó una gran controversia, pues revelaban que el gobierno había mentido a la ciudadanía e incluso al Congreso sobre su implicación en Vietnam y la posterior guerra; el gobierno demandó al periódico y consiguió, temporalmente, que se dejaran de publicar los documentos, aunque finalmente fueron desbloqueados y publicados.3 En septiembre de 2011, Jill Abramson se convirtió en la primera mujer en la historia del New York Times en alcanzar la posición de redactora jefa. En 2013 y 2014 fue uno de los principales diarios estadounidenses encargados de publicar las revelaciones sobre vigilancia mundial obtenidas a partir de millones de documentos extraídos de la Agencia de Seguridad Nacional por Edward Snowden, un antiguo empleado de la agencia.5

El Times originalmente se publicaba todas las mañanas, excepto los domingos. Posteriormente, durante la Guerra Civil, el Times comenzó a publicar ediciones dominicales. Ganó su primer Pulitzer por reportajes y artículos sobre la Primera Guerra Mundial en 1918. En 1919 hizo su primera entrega trasatlántica a Londres.